Rét dưới 10 độ C, nhiều gia đình vẫn cho trẻ đi học

Theo thống kê sơ bộ của Sở GD-ĐT Hà Nội, trong ngày 24.1, toàn thành phố có gần 130.000 trẻ mầm non đi học, chiếm khoảng 30% trong tổng số trẻ.

Q.Thanh Xuân có tỷ lệ trẻ mầm non đến trường đông nhất với 53%; tiếp đến là Q.Hà Đông với hơn 48%; Q.Cầu Giấy có 47,7% số trẻ mầm non đến trường. Tỷ lệ trẻ đến trường của Q.Nam Từ Liêm chiếm 46%; H.Hoài Đức chiếm gần 44%; Q.Hoàng Mai 40%; Q.Bắc Từ Liêm 37%...



Các trường mầm non ở Hà Nội vẫn mở cửa đón trẻ và có biện pháp phòng chống rét cho học sinh B.Đ

Trước đó, ngày 23.1, ngày đầu tiên nhiệt độ xuống dưới 10 độ C tỷ lệ trẻ đi học ở các quận, huyện, thị xã cũng khá cao. Đơn cử, các trường mầm non Q.Tây Hồ có tỷ lệ đón trẻ đạt trên 80%; tại Q.Hà Đông là 59%; Q.Nam Từ Liêm đạt trên 52%; Q.Thanh Xuân đạt 46%. Tỷ lệ này tính chung của cả khối công lập và tư thục.

Tỷ lệ trẻ đi học ở khối các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục ở nhiều địa bàn cũng khá cao. Cụ thể, các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục ở Q.Tây Hồ đạt 80,2%; Q.Hoàn Kiếm đạt 75%; các quận: Nam Từ Liêm, Đống Đa, Hoàng Mai… đều đạt trên 70%.

Cũng theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, các trường mầm non, tiểu học đều có phương án quản lý, chăm sóc học sinh trong trường hợp gia đình có nguyện vọng gửi con đến trường. Hoạt động của các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, ổn định.

Các nhà trường căn cứ điều kiện thực tế, nguyện vọng của phụ huynh để tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh phù hợp, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý học sinh; phối hợp với đơn vị cung ứng thực phẩm bảo đảm tổ chức cho học sinh ăn bán trú đầy đủ, chất lượng, an toàn.

Tại nhiều trường tiểu học ở các quận: Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàn Kiế..., thay vì thông báo cho học sinh nghỉ học thì nhà trường điều chỉnh thời gian vào học muộn hơn và tan học sớm hơn thường ngày.

Bà Phương Thị Thìn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Văn Yên (Q.Hà Đông), cho biết nhà trường gửi thông báo tới từng phụ huynh: "Nếu phụ huynh nào có thể sắp xếp trông con, không muốn cho con đến trường vì lạnh thì nhắn tin xin phép giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường có cơ sở vật chất đảm bảo cho sức khỏe học sinh khi học tập ở trường. Cửa lớp, cửa sổ đều kín gió, các lớp học đều có điều hòa 2 chiều, chăn, đệm ấm cho học sinh ngủ trưa".

Theo dự báo, thời tiết khu vực Hà Nội trong vài ngày tới vẫn có thể rét đậm, rét hại. Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD-ĐT, các nhà trường tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra các điều kiện tổ chức dạy học theo tinh thần linh hoạt, bảo đảm thuận lợi cho gia đình học sinh; tuyệt đối không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục; không tổ chức các hoạt động ngoài trời.

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội có văn bản đề nghị trưởng phòng GD-ĐT, các đơn vị, trường học trực thuộc sở thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại Bản tin dự báo thời tiết trong chương trình Chào buổi sáng trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) và chương trình Hà Nội buổi sáng trên kênh H1 (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội) vào 6 giờ sáng hằng ngày.

Căn cứ thông tin này, thủ trưởng các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Cụ thể, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.