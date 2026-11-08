Rô bốt diệt cỏ bằng tia laser, giảm sức người trên đồng ruộng

Huỳnh Gia Huy (trưởng nhóm) cho biết ý tưởng chế tạo rô bốt xuất phát từ thực tế người nông dân phải làm cỏ thủ công dưới trời nắng hoặc sử dụng thuốc diệt cỏ trong quá trình canh tác. Từ đó, nhóm mong muốn tạo ra một thiết bị hướng đến giảm hóa chất và công sức lao động trên đồng ruộng.

Nhóm sinh viên hoàn thiện rô bốt diệt cỏ dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Hùng (thứ 2 từ trái qua) ẢNH: GIA HUY CUNG CẤP

Sau khi trao đổi, nhận được sự định hướng của giảng viên hướng dẫn, nhóm nhận ra bài toán cốt lõi không chỉ là chế tạo một rô bốt có thể di chuyển và làm cỏ, mà còn phải giúp thiết bị phân biệt được cỏ dại với cây trồng. Từ đó, rô bốt diệt cỏ ECOSTRIKER được phát triển theo hướng kết hợp AI và công nghệ laser để nhận diện, xử lý cỏ theo từng mục tiêu.

Rô bốt diệt cỏ ECOSTRIKER

Theo Huy, quy trình hoạt động của rô bốt gồm ba bước. "Đầu tiên, camera hướng xuống khu vực phía trước để thu thập hình ảnh luống rau. Tiếp đó, AI sử dụng công nghệ thị giác máy tính phân tích hình ảnh, nhận diện cỏ dại và xác định vị trí của chúng. Cuối cùng, thông tin được chuyển đến bộ điều khiển để định vị, kích hoạt tia laser tác động vào mục tiêu. Có thể hình dung, camera đóng vai trò như "đôi mắt", AI đảm nhiệm việc nhận diện, còn laser thực hiện công đoạn xử lý cỏ", Huy cho biết.

Huy chia sẻ lý do nhóm lựa chọn laser là vì khả năng tác động có chọn lọc. Thay vì xử lý cả khu vực như phương pháp phun thuốc trên diện rộng, rô bốt hướng đến việc xác định đúng vị trí cỏ dại rồi mới tác động. Qua đó, nhóm kỳ vọng hạn chế ảnh hưởng không cần thiết đến cây trồng và giảm sự phụ thuộc vào thuốc diệt cỏ.

Nhóm 4 sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật cùng rô bốt diệt cỏ bằng tia laser

Hiện ECOSTRIKER đã được phát triển thành mô hình tích hợp camera, AI, hệ thống điều khiển và laser. Tuy nhiên, đây vẫn là nguyên mẫu đang trong quá trình hoàn thiện, chưa phải sản phẩm thương mại có thể đưa vào sử dụng rộng rãi.

Thời gian tới, nhóm dự kiến tiếp tục nâng cao độ chính xác của AI, mở rộng dữ liệu hình ảnh cỏ dại, tối ưu hệ thống laser và cải tiến kết cấu cơ khí. Đặc biệt, nhóm mong muốn đưa rô bốt đến thử nghiệm tại các vườn rau để đánh giá khả năng hoạt động trong điều kiện canh tác thực tế.

Là giảng viên hướng dẫn của dự án, tiến sĩ Bùi Văn Hùng, giảng viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng), cho biết điểm đáng chú ý của ECOSTRIKER là sự kết hợp giữa AI, camera nhận diện, rô bốt di động và hệ thống laser trong cùng một thiết bị. Rô bốt hướng đến tự động hóa quy trình làm cỏ.

Tuy nhiên theo tiến sĩ Hùng, sản phẩm vẫn cần được thử nghiệm thêm trên đồng ruộng để cải thiện độ chính xác, khả năng vận hành và độ an toàn. Bên cạnh đó, giá thành, chi phí vận hành và tính tiện dụng cũng là những yếu tố quyết định khả năng tiếp cận người nông dân.

"Nếu được nhà trường tiếp tục làm điểm tựa và có doanh nghiệp đồng hành trong quá trình thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và kết nối thị trường, ECOSTRIKER sẽ có thêm điều kiện để phát triển thành một sản phẩm công nghệ có giá trị ứng dụng thực tế", tiến sĩ Hùng nói.