Rộ tin Mỹ điều hàng ngàn binh sĩ sư đoàn dù tinh nhuệ sang Trung Đông

Truyền thông Mỹ ngày 24.3 đồng loạt dẫn nguồn loan tin rằng quân đội Mỹ chuẩn bị điều từ 1.000 - 3.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 82 tinh nhuệ của Lục quân sang Trung Đông.

Theo tờ The Wall Street Journal, lực lượng này sẽ gia nhập cùng hàng ngàn lính thủy đánh bộ cũng đang trên đường sang vùng Vịnh, nơi ông Trump có thể ra lệnh kiểm soát eo biển Hormuz hoặc đổ bộ, phong tỏa trung tâm dầu mỏ chiến lược trên đảo Kharg của Iran.

Mỹ có thể đưa đơn vị quân dù phản ứng nhanh đến Trung Đông

Trong khi các đơn vị thủy quân lục chiến được đào tạo cho nhiệm vụ như hỗ trợ bảo vệ đại sứ quán, sơ tán dân thường và cứu nạn, các binh sĩ Sư đoàn 82 được huấn luyện để triển khai nhanh chóng vào lòng địch nhằm kiểm soát vị trí then chốt, sân bay, theo AP. CNN cho biết Sư đoàn dù 82 từng có chuyển động tương tự vào năm 2020 sau khi Mỹ không kích làm chỉ huy lực lượng Quds Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng tại Baghdad (Iraq).

Mỹ đã tấn công đảo Kharg cách đây hơn một tuần nhưng nói không oanh tạc hạ tầng dầu khí trên đảo. Iran đe dọa sẽ rải thủy lôi ra vùng Vịnh nếu Mỹ cho binh sĩ đổ bộ.

Đến nay, Mỹ chỉ tiến hành không kích bằng máy bay lên Iran. Theo thông báo của quân đội Mỹ, nước này đã thực hiện hơn 9.000 chuyến bay chiến đấu, tấn công hơn 9.000 mục tiêu quân sự.

Tổng thống Trump nói sẽ ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày trong lúc đàm phán diễn ra. Theo phân tích của Trung tâm nghiên cứu Soufan (Mỹ), chiến thuật này có thể nhằm câu giờ cho lực lượng thủy quân lục chiến đến nơi. Tuy nhiên, trung tâm lưu ý rằng cũng có thể ông Trump chủ động tìm cách xuống thang.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về việc triển khai binh sĩ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói chiến sự vẫn tiếp tục không suy giảm, ngay cả khi Tổng thống Trump tìm kiếm khả năng ngoại giao.