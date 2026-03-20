Thế giới

Rộ tin Mỹ điều nhóm tàu đổ bộ thứ hai, hàng ngàn binh sĩ đến Trung Đông

Vi Trân
20/03/2026 23:20 GMT+7

Quân đội Mỹ đang bổ sung 2 nhóm tàu đổ bộ với hàng ngàn lính thủy đánh bộ đến Trung Đông trong bối cảnh xuất hiện thông tin Washington muốn kiểm soát hòn đảo chiến lược của Iran.

Tờ The Wall Street Journal ngày 20.3 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang điều 3 tàu đổ bộ với hàng ngàn lính thủy đánh bộ đến Trung Đông.

Tàu đổ bộ USS Boxer

Cụ thể, Nhóm sẵn sàng đổ bộ gồm 3 tàu đổ bộ USS Boxer, USS Comstock và USS Portland, cùng Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 11, đang xuất phát từ quân cảng San Diego ở bang California đến khu vực phụ trách của Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM).

Nhóm tác chiến này bao gồm 2.200 - 2.500 lính thủy đánh bộ. USS Boxer là tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn, là nền tảng cho chiến đấu cơ F-35B vận hành. F-35B là phiên bản có thể cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

Các quan chức nói với trang Newsmax rằng Nhóm sẵn sàng đổ bộ Boxer đã khởi hành sớm hơn dự kiến đến 3 tuần do yêu cầu từ Lầu Năm Góc về việc bổ sung năng lực chiến đấu tại Trung Đông. Từ đông Thái Bình Dương, con tàu sẽ mất ít nhất 3 tuần để đến được vùng chiến sự ở Trung Đông.

Nếu được xác nhận, Mỹ sẽ có 2 Nhóm sẵn sàng đổ bộ tại Trung Đông trong sắp tới. Tuần trước, Lầu Năm Góc đã điều tàu đổ bộ USS Tripoli cùng Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 từ Nhật Bản sang Trung Đông. Theo trang USNI News, tàu Tripoli và 2 tàu vận tải đổ bộ USS San Diego và USS New Orleans đã di chuyển qua eo biển Malacca vào hôm 18.3.

Việc bổ sung được thực hiện trong bối cảnh Nhà Trắng rục rịch tiến hành hoạt động quân sự trên bộ tại Iran. Truyền thông Mỹ loan tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc cho bộ binh chiếm đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran, nhằm gây sức ép để Tehran mở cửa eo biển Hormuz.

Ngày 19.3, ông Trump nói sẽ không triển khai binh sĩ đi đâu nhưng nếu có, ông sẽ không thông báo công khai.

Theo Reuters, hiện nay Mỹ có khoảng 50.000 binh sĩ tại Trung Đông. Mỗi Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến có khoảng 2.500 binh sĩ, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như tấn công bằng máy bay xuất kích từ tàu đổ bộ, hoặc triển khai lực lượng đổ bộ.

Mỹ tấn công đảo Kharg, điều thêm quân và tàu chiến tới Trung Đông

