Báo Financial Times ngày 28.11 dẫn các nguồn thạo tin cho hay phía Mỹ đã triển khai công nghệ chống UAV để xua đuổi các thiết bị bay hướng đến căn cứ không quân liên hợp RAF Lakenheath hồi đầu tháng 11. Nguồn tin nêu ra nghi vấn Iran có liên quan đến sự cố này.

Trả lời Reuters, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng chức năng nước này đã phối hợp với Không quân Mỹ xử lý các báo cáo về hoạt động UAV trái phép tại căn cứ ngày 13.11. “Tình hình nhanh chóng được giải quyết và RAF Lakenheath trở lại hoạt động bình thường”, người phát ngôn cho hay.

Cặp máy bay vận tải quân sự CV-22B Osprey tại căn cứ RAF Lakenheath (Anh) ngày 9.11 ẢNH: REUTERS

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về vụ việc trên.

Theo Reuters, khi sự cố trên xảy ra, lực lượng Không quân Mỹ đồn trú tại căn cứ RAF Lakenheath đã ứng phó với "nghi vấn hoạt động UAV trái phép". Người phát ngôn Không quân Mỹ lúc đó xác nhận không có nhân sự, máy bay hay cơ sở hạ tầng nào bị ảnh hưởng.

Sự cố diễn ra sau vụ việc hồi tháng 9 tại RAF Fairford - một căn cứ khác ở Anh có Không quân Mỹ sử dụng. Hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói một mối đe dọa liên quan Iran đã buộc Washington phải di dời các máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ Fairford.

Thủ tướng Anh cáo buộc Iran muốn tấn công căn cứ không quân, Tehran bác bỏ

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 12.10 cho rằng Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) “gần như chắc chắn” đứng sau âm mưu tấn công căn cứ RAF Fairford, nơi đồn trú của các máy bay ném bom B-1B của Mỹ. Tehran bác bỏ cáo buộc dính líu đến vụ tại căn cứ Fairford cũng như các hoạt động gây hại khác tại Anh.



