Thế giới

Rộ tin tàu Trung Quốc 'áp sát' tàu sân bay Mỹ ở Trung Đông

Trí Đỗ

03/02/2026 22:04 GMT+7

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, một tàu nghiên cứu của Trung Quốc đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, gần một tàu sân bay của Mỹ, trong bối cảnh Washington gia tăng hiện diện quân sự gần Iran.

SeaLight - nhóm phân tích hàng hải thuộc Đại học Stanford (Mỹ) - cho biết tàu Dayang Yihao (Đại Dương số 1) của Trung Quốc đã tiến hành khảo sát tại biển Ả Rập (phía tây Ấn Độ Dương) kể từ ngày 19.12, theo South China Morning Post.

- Ảnh 1.

Tàu nghiên cứu Dayang Yihao tại tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc

ẢNH: TÂN HOA XÃ

Dayang Yihao là tàu nghiên cứu khoa học biển hiện đại toàn diện đầu tiên của Trung Quốc, được trang bị hệ thống chụp ảnh đáy biển tiên tiến cho phép lập bản đồ đáy biển theo thời gian thực, giám sát các âm thanh bất thường dưới nước, cùng khả năng liên lạc vệ tinh và truy cập internet không dây.

Theo một bài đăng trên mạng xã hội của tổ chức quan sát quân sự độc lập MenchOsint, con tàu này có thể đã hoạt động gần tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Phân tích dữ liệu theo dõi lịch sử cho thấy Dayang Yihao đang di chuyển trong vùng biển lân cận, song khoảng cách chính xác giữa hai tàu hiện chưa được xác định.

Phía Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Mỹ cho biết việc tăng cường hiện diện hải quân trong khu vực nhằm phản ứng với các cuộc biểu tình và chương trình hạt nhân ở Iran.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 3.2 đã kêu gọi Iran và Mỹ tìm cách tháo gỡ bế tắc, nhấn mạnh Trung Đông không cần thêm một cuộc xung đột mới, đặc biệt khi 2 bên dự kiến nối lại đàm phán trong tuần này.

Theo các quan chức Iran và Mỹ, 2 nước sẽ thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran ngày 6.2 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng với việc các tàu chiến lớn của Mỹ đang được triển khai hướng tới Iran, "những điều tồi tệ" có thể xảy ra nếu không đạt được thỏa thuận.

Theo các nguồn tin, Iran lo ngại một cuộc tấn công của Mỹ có thể đe dọa sự tồn vong của chính phủ nước này. Trong khi đó, các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh cũng bày tỏ quan ngại rằng Tehran có thể thực hiện các lời đe dọa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ của họ nếu xung đột nổ ra.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Mỹ tàu Dayang Yihao Iran Trung Đông
