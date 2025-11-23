Rộ tin Thúy Diễm thay vai Thiên An trong 'Cưới vợ cho cha', NSX nói gì?

Khi Cưới vợ cho cha ra rạp, ngoài nội dung phim, nhiều khán giả còn quan tâm đến câu chuyện phía sau nhân vật. Trong một bài đăng, cư dân mạng đồn đoán người đóng vai mẹ đơn thân Kiều Trang ban đầu là Thiên An, sau đó được thay thế bởi Thúy Diễm. Thậm chí, có ý kiến cho rằng lý do dẫn đến sự thay đổi này đến từ việc người đẹp 9X từng vướng phải những lùm xùm về đời tư.

Thúy Diễm và nhà sản xuất nói gì?

Thúy Diễm hóa thân thành cô dâu đeo vàng trĩu cổ trong sự kiện ra mắt phim Cưới vợ cho cha Ảnh: FBNV

Trước thông tin Thúy Diễm thay thế vai diễn cho Thiên An, siêu mẫu Xuân Lan - đại diện nhà sản xuất cho biết mọi quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên tổng thể định hướng sáng tạo và sự phù hợp với diễn biến nhân vật ở từng giai đoạn. "Ở thời điểm hiện tại, Thuý Diễm là lựa chọn cuối cùng vì phù hợp nhất với hình ảnh và tinh thần nhân vật mà đoàn phim muốn truyền tải đến khán giả. Chúng tôi mong khán giả sẽ luôn yêu thương bộ phim và nỗ lực của đoàn làm phim”, cô nói.

Xuân Lan cho biết việc thực hiện Cưới vợ cho cha là hành trình nỗ lực của ê kíp. “Chúng tôi trân trọng tất cả sự đóng góp của mọi người trong dự án, dù là nhỏ nhất, đứng trước hay sau máy quay”, nữ siêu mẫu chia sẻ thêm.

Trong khi đó, Thúy Diễm cho biết cô được ê kíp mời tham gia Cưới vợ cho cha trong giai đoạn cuối và không nắm rõ các công việc chuẩn bị trước đó của ê kíp. Điều người đẹp 8X quan tâm là làm tốt vai diễn mình được giao.

Thúy Diễm chụp ảnh cùng khán giả trong buổi giao lưu quảng bá cho phim Cưới vợ cho cha Ảnh: NVCC

“Quá trình sản xuất một bộ phim có rất nhiều hoạt động chuẩn bị như casting, workshop. Khi ê kíp liên hệ, tôi tập trung xây dựng nhân vật từ đầu theo hướng đạo diễn mong muốn và làm việc với các bạn diễn như Minh Thảo, NSƯT Hữu Châu, Đình Khang. Còn những gì diễn ra trước đó, tôi không có thông tin. Trong nghề này, chuyện thử vai hay test với máy quay là bình thường. Tôi tôn trọng mọi nghệ sĩ từng được cân nhắc cho dự án. Với tôi, quan trọng nhất là làm tròn vai ở phiên bản phát hành chính thức”, Thúy Diễm chia sẻ thêm.

Cưới vợ cho cha là dự án điện ảnh kể về ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu thủ vai), chủ quán cà phê, karaoke sống một mình, đang từng ngày mong ngóng đứa con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo) về thăm nhà sau thời gian làm việc ở TP.HCM. Khi phát hiện mình mắc trọng bệnh, ông quyết “cưới vợ cho con” để trọn lời hứa với người vợ quá cố. Nhưng kế hoạch ấy đổ vỡ khi ông phát hiện Út Tửng có một bí mật động trời đã thổi bùng mâu thuẫn giữa hai cha con.

Trong phim, Thúy Diễm vào vai Kiều Trang - vợ của Út Tửng. Tuy nhiên chuyện tình cảm của cô và nam chính lại không được ông Sáu Sếu chấp nhận. Đây đã là vai diễn điện ảnh thứ 3 của Thúy Diễm trong 2 năm trở lại đây. Vợ Lương Thế Thành thoát khỏi hình ảnh dì ghẻ để trở lại với vẻ ngoài ngọt ngào vốn quen thuộc với khán giả. Dù vậy, nữ diễn viên cho biết cô mong muốn được bứt phá hơn trong sự nghiệp thay vì chấp nhận an toàn như trước.