Rộ tin tình báo Israel cài chất nổ trong hàng ngàn máy nhắn tin của Hezbollah

Các nguồn tin cho rằng Mossad có thể đã liên quan vụ việc nổ hàng loạt máy nhắn tin ở Li Băng ngày 17.9 khiến 9 người chết, hơn 2.800 người bị thương.

Reuters dẫn một nguồn tin an ninh Li Băng cho biết lực lượng Hezbollah đã đặt hàng 5.000 máy nhắn tin do Công ty Gold Apollo, có trụ sở tại đảo Đài Loan, sản xuất. Mẫu máy được cho là loại AP924, có thể nhận tin nhắn văn bản không dây nhưng không thể gọi điện.

Một người được đưa đi bằng cáng bên ngoài Trung tâm Y tế Đại học Beirut ở Li Băng ngày 17.9 ẢNH: REUTERS

Lực lượng Hezbollah đã sử dụng máy nhắn tin như một phương tiện liên lạc công nghệ thấp nhằm tránh bị Israel theo dõi vị trí. Một nguồn tin cấp cao từ Li Băng nói tình báo Mossad đã can thiệp và sửa đổi máy nhắn tin, với việc cài một bảng mạch, bên trong có chứa vật liệu nổ sẽ được kích hoạt khi nhận một mã lệnh, theo Reuters.

Nguồn tin cho biết 3.000 máy nhắn tin đã phát nổ khi một tin nhắn được mã hóa được gửi đến chúng, làm kích hoạt chất nổ. Một nguồn tin khác nêu ra có 3 gram chất nổ trong các máy nhắn tin và không bị Hezbollah phát hiện trong nhiều tháng.

Máy nhắn tin nổ hàng loạt, hàng nghìn thành viên Hezbollah thương vong

Hiện chưa rõ Hezbollah nhận những máy nhắn tin trên khi nào. Hồi đầu năm nay, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã giới hạn nghiêm ngặt việc sử dụng điện thoại, cho rằng thiết bị này dễ bị Israel do thám, theo The New York Times.

Sau vụ nổ loạt máy nhắn tin, Hezbollah cam kết sẽ có động thái trả đũa Israel.

Israel chưa bình luận về vụ việc này.

Một quan chức Hezbollah nhận định đây là "sự cố an ninh lớn nhất" mà nhóm này đối mặt sau gần một năm leo thang căng thẳng với Israel. Trong khi đó, ông Jonathan Panikoff, cựu quan chức tình báo quốc gia của chính phủ Mỹ về Trung Đông, cho rằng đây có thể là thất bại phản gián lớn nhất mà Hezbollah gặp phải trong nhiều thập niên.