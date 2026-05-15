Roadshow đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 'hút' 80 nhà đầu tư lớn

Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi) phối hợp cùng Liên danh tư vấn EVRC (đơn vị hỗ trợ dự án) tổ chức roadshow giới thiệu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế FEED, cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt quan trọng của Việt Nam, có ý nghĩa lớn về kết nối vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quá trình thực hiện đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Việt Nam xác định, việc lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm quốc tế và tư duy công nghệ tiên tiến là yếu tố then chốt quyết định chất lượng, hiệu quả lâu dài.

Cụ thể, ông Dũng cho biết 3 tiêu chuẩn quan trọng gồm: thứ nhất, về năng lực kinh nghiệm, dự án chào đón sự tham gia của các tổ chức tư vấn hàng đầu thế giới, những đơn vị có kinh nghiệm thực tiễn trong thiết kế các dự án đường sắt tốc độ cao trên thế giới.

Thứ hai, việc nghiên cứu giải pháp, ứng dụng công nghệ bảo đảm theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, khí hậu đặc thù Việt Nam; tối ưu thiết kế kỹ thuật hài hòa với quy hoạch; phát triển TOD dọc tuyến…

Thứ ba, Bộ Xây dựng khuyến khích mô hình liên danh giữa các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế có nhiều kinh nghiệm, bảo đảm kết hợp hài hòa, cũng là cơ hội để tư vấn trong nước, các kỹ sư, chuyên gia Việt Nam tiếp cận học hỏi thiết kế trong phát triển mạng lưới đường sắt điện khí hóa hiện đại trên thế giới.

Ông Nguyễn Trung Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật Thẩm định, Ban Quản lý dự án Thăng Long, cho biết, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km. Điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM).

Tuyến đi qua 15 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP.HCM.

Dự án sẽ được đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350 km/giờ, tải trọng 22,5 tấn/trục; 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa; phương tiện, thiết bị; đường sắt tốc độ cao vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Dự án áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, điện khí hóa; bảo đảm hiện đại, đồng bộ, an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, dự án được lập thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) thay thế cho thiết kế cơ sở trong báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 1,7 triệu tỉ đồng (khoảng 67,34 tỉ USD).

Theo kế hoạch, công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án thực hiện từ quý 4/2026 - 4/2028; cơ bản hoàn thành dự án năm 2035.

Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án độc lập, do UBND các tỉnh, thành phố có tuyến đi qua quyết định đầu tư; tiến độ hoàn thành quý 4/2028.

Để đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng và khởi công dự án, công tác lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện trong tháng 6.2026; báo cáo giữa kỳ của báo cáo nghiên cứu khả thi do tư vấn lập hoàn thành trong tháng 6.2027.