Roborock F25 Ace Pro ra mắt với công nghệ tạo bọt siêu vi

Roborock F25 Ace Pro được trang bị công nghệ tạo bọt siêu vi, lực hút mạnh mẽ và nhiều tính năng thông minh, đặc biệt phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ và thú cưng.

Roborock F25 Ace Pro sở hữu lực hút mạnh mẽ

Ảnh: Roborock

Sản phẩm sử dụng công nghệ tạo bọt siêu vi, cho phép 1 ml dung dịch làm sạch chuyển hóa thành hơn 167 triệu bọt khí kích thước micromet. Lớp bọt siêu mịn này thẩm thấu nhanh vào từng kẽ sàn giúp phân tách và loại bỏ các vết bẩn cứng đầu, đồng thời khử khuẩn và khử mùi hiệu quả. Dung dịch làm sạch chuyên dụng của Roborock đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ và thú cưng, đồng thời duy trì độ sáng bóng cho sàn nhà.

Hệ thống van phun tự điều chỉnh thông minh giúp tiết kiệm dung dịch và tối ưu hóa hiệu quả làm sạch, biến Roborock F25 Ace Pro thành trợ thủ đắc lực cho những gia đình yêu cầu sự sạch sẽ và tiện lợi.

Nhiều tính năng hấp dẫn trên Roborock F25 Ace Pro

Roborock F25 Ace Pro có lực hút lên đến 25.000 Pa dễ dàng thu gom bụi mịn và rác vụn ở những khu vực khó tiếp cận. Với áp lực lên đến 30N, sản phẩm này có khả năng đánh bật các vết bẩn cứng đầu. Đặc biệt, thiết kế con lăn với bộ đôi lưỡi ép phẳng và lưỡi gạt răng cưa giúp xử lý hiệu quả tóc rối và lông thú cưng nhằm hạn chế tình trạng kẹt rối.

Sản phẩm có khả năng gập 180 độ tiện lợi ở các góc khó

Ảnh: Roborock

Máy được trang bị hệ thống tự giặt và sấy con lăn giúp duy trì hiệu quả làm sạch tối ưu. Con lăn được giặt bằng nước nóng lên đến 95°C giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ và vi khuẩn. Sau đó, máy sấy khô con lăn bằng khí nóng 95°C, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc nhằm đảm bảo con lăn luôn sạch sẽ và sẵn sàng cho lần dọn dẹp tiếp theo.

Roborock F25 Ace Pro được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH thiết bị thông minh O-Tech Việt Nam. Khách hàng có thể mua sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiktok của Roborock Vietnam và hệ thống đại lý đối tác của O-Tech trên toàn quốc. Sản phẩm đang có giá khuyến mãi mở bán 10,99 triệu đồng (giá gốc 14,99 triệu đồng) và chính thức mở bán từ ngày 5.11.