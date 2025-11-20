Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Robot hình người đầu tiên của Nga gặp sự cố khi ra mắt công chúng

Kiến Văn
Kiến Văn
20/11/2025 13:11 GMT+7

Robot hình người đầu tiên của Nga, AIDOL, đã gặp sự cố ngay trong lần ra mắt công chúng khi ngã xuống chỉ sau vài giây xuất hiện.

Được phát triển bởi AI Dynamic Organism Lab, AIDOL là một robot bán tự động có khả năng mang vác trọng lượng lên đến 10 kg, hoạt động độc lập trong tối đa 6 giờ và di chuyển với tốc độ 6 km/giờ, cả khi có và không có kết nối internet.

Tham vọng robot AI của Nga thành trò cười sau cú ngã ngay trên sân khấu - Ảnh 1.

Đội ngũ sản xuất nhanh chóng hỗ trợ đưa AIDOL ra khỏi sân khấu

ẢNH: THE NEW YORK TIMES

Theo thông tin từ trang web của AIDOL, trí tuệ nhân tạo của họ được thiết kế với "một bộ giải pháp cho phép robot di chuyển trong không gian, vận chuyển đồ vật và giao tiếp", bao gồm khả năng "tái tạo 12 cảm xúc cơ bản và hàng trăm biểu cảm vi mô".

Mặc dù vậy, mọi sự chú ý lại đổ dồn đến sự cố không mong muốn mà AIDOL gặp phải. Theo đó, AIDOL đã ngã chỉ vài giây sau khi bước ra sân khấu theo giai điệu bài hát chủ đề của phim Rocky. Ngay lập tức, đội ngũ sản xuất phải khiêng nó ra khỏi sân khấu. Sau khi được điều chỉnh và có một chút sự hỗ trợ, AIDOL đã trở lại sân khấu và đứng vững trong lần trình diễn thứ hai.

Dấu hiệu tích cực cho robot hình người của Nga

Tờ The Register đã bày tỏ sự thông cảm với AIDOL, nhấn mạnh rằng các buổi trình diễn thường rất khắc nghiệt và dẫn chứng sự cố tương tự xảy ra trong một bài phát biểu quan trọng của Cisco gần đây. Bên cạnh đó, điểm sáng ở AIDOL là robot này không bị hư hại sau cú ngã. Giống như nhiều công ty khởi nghiệp phương Tây, nhà sản xuất ra AIDOL cam kết sẽ học hỏi từ thất bại này.

Được biết, theo thông tin từ hãng thông tấn TASS của Nga, 77% các thành phần được sử dụng để sản xuất AIDOL là sản phẩm nội địa, tuy nhiên nhà sản xuất hy vọng sẽ nâng tỷ lệ này lên 93% trong tương lai. AIDOL cũng cung cấp phiên bản bot dành cho máy tính để bàn, khuyến nghị người dùng có thể cài đặt ở những nơi công cộng để tương tác với con người.

Tin liên quan

Phát triển robot thông minh từ dữ liệu hành vi con người

Phát triển robot thông minh từ dữ liệu hành vi con người

Dữ liệu từ các hành động thường nhật đang được thu thập và phân tích để đào tạo robot thực hiện thao tác chính xác trong thế giới thực.

Khám phá thêm chủ đề

robot trí tuệ nhân tạo AIDOL robot hình người nga
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận