Robot hình người đầu tiên của Nga gặp sự cố khi ra mắt công chúng

Được phát triển bởi AI Dynamic Organism Lab, AIDOL là một robot bán tự động có khả năng mang vác trọng lượng lên đến 10 kg, hoạt động độc lập trong tối đa 6 giờ và di chuyển với tốc độ 6 km/giờ, cả khi có và không có kết nối internet.

Đội ngũ sản xuất nhanh chóng hỗ trợ đưa AIDOL ra khỏi sân khấu ẢNH: THE NEW YORK TIMES

Theo thông tin từ trang web của AIDOL, trí tuệ nhân tạo của họ được thiết kế với "một bộ giải pháp cho phép robot di chuyển trong không gian, vận chuyển đồ vật và giao tiếp", bao gồm khả năng "tái tạo 12 cảm xúc cơ bản và hàng trăm biểu cảm vi mô".

Mặc dù vậy, mọi sự chú ý lại đổ dồn đến sự cố không mong muốn mà AIDOL gặp phải. Theo đó, AIDOL đã ngã chỉ vài giây sau khi bước ra sân khấu theo giai điệu bài hát chủ đề của phim Rocky. Ngay lập tức, đội ngũ sản xuất phải khiêng nó ra khỏi sân khấu. Sau khi được điều chỉnh và có một chút sự hỗ trợ, AIDOL đã trở lại sân khấu và đứng vững trong lần trình diễn thứ hai.

Dấu hiệu tích cực cho robot hình người của Nga

Tờ The Register đã bày tỏ sự thông cảm với AIDOL, nhấn mạnh rằng các buổi trình diễn thường rất khắc nghiệt và dẫn chứng sự cố tương tự xảy ra trong một bài phát biểu quan trọng của Cisco gần đây. Bên cạnh đó, điểm sáng ở AIDOL là robot này không bị hư hại sau cú ngã. Giống như nhiều công ty khởi nghiệp phương Tây, nhà sản xuất ra AIDOL cam kết sẽ học hỏi từ thất bại này.

Được biết, theo thông tin từ hãng thông tấn TASS của Nga, 77% các thành phần được sử dụng để sản xuất AIDOL là sản phẩm nội địa, tuy nhiên nhà sản xuất hy vọng sẽ nâng tỷ lệ này lên 93% trong tương lai. AIDOL cũng cung cấp phiên bản bot dành cho máy tính để bàn, khuyến nghị người dùng có thể cài đặt ở những nơi công cộng để tương tác với con người.