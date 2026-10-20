Robot hút bụi có thể tiết lộ những gì về cuộc sống gia đình?

Robot hút bụi ngày càng trở nên phổ biến với nhiều tính năng thông minh, như khả năng tạo bản đồ sàn nhà, ghi lại lịch sử làm sạch và thậm chí theo dõi hoạt động của người dùng. Tuy nhiên, các tính năng này cũng gây ra những lo ngại về quyền riêng tư, đặc biệt khi nhiều mẫu robot hút bụi cao cấp có thể ghi âm cuộc trò chuyện hoặc truyền hình ảnh từ xa, hoạt động như những thiết bị giám sát nhỏ gọn.

Nhiều sự cố bảo mật liên quan đến robot hút bụi đã được ghi nhận ẢNH: GADGET FLOW

Việc kết nối đám mây cho phép người dùng theo dõi tiến độ làm sạch từ xa của robot hút bụi, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về việc dữ liệu cá nhân có thể bị lộ ra ngoài. Các nhà sản xuất robot hút bụi thường sử dụng ngôn ngữ pháp lý phức tạp để che giấu thông tin quan trọng, khiến người dùng khó nắm bắt được những gì đang được chia sẻ.

Những 'vấn đề' ở robot hút bụi

Một sự cố gần đây liên quan đến máy hút bụi robot càng làm dấy lên mối lo ngại về bảo mật. Theo đó, Sammy Azdoufal, một lập trình viên AI người Tây Ban Nha, đã vô tình truy cập vào khoảng 7.000 robot hút bụi DJI trên toàn cầu trong quá trình điều khiển chiếc robot hút bụi DJI Romo của mình. DJI đã khắc phục vấn đề này bằng cách phát hành bản cập nhật, nhưng sự cố cho thấy rõ ràng rằng việc bảo mật không chỉ phụ thuộc vào mật khẩu mạnh mà còn vào quy trình kiểm tra bảo mật.

Ngoài ra, các robot hút bụi mới có thể gửi thông tin về hoạt động làm sạch, trạng thái thiết bị và bản đồ sàn nhà về nhà sản xuất mà người dùng không biết. Ví dụ với chính sách bảo mật của iRobot, các mẫu robot kết nối của họ có thể thu thập nhiều dữ liệu hơn chỉ là bản đồ sàn nhà.

Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo, người dùng nên xem xét kỹ chính sách bảo mật trước khi mua robot hút bụi, đặc biệt chú ý đến các tính năng điều hướng và xử lý hình ảnh. Các tính năng đám mây cũng nên được cân nhắc kỹ lưỡng, và nếu có thể, hãy chọn những mẫu không có camera để giảm thiểu rủi ro.

Mặc dù vậy, người dùng cũng nên nhớ rằng chính sách bảo mật không phải là bằng chứng để cho thấy sản phẩm hoàn toàn an toàn trước các lỗ hổng bảo mật. Cách tốt nhất để bảo vệ quyền riêng tư khi sử dụng robot hút bụi là đảm bảo đặt mật khẩu mạnh, bật xác thực hai yếu tố và thường xuyên cập nhật phần mềm. Nếu cảm thấy không thoải mái với các tính năng kết nối, hãy tắt chúng khi không cần thiết.