Vì sao điện thoại Samsung Galaxy hiện biểu tượng định vị dù đã tắt Google Maps?

Khi một ứng dụng trên điện thoại truy cập hoặc lấy dữ liệu vị trí, người dùng sẽ thấy một biểu tượng nhỏ giống như chiếc ghim trên bản đồ xuất hiện ở khay thông báo trên cùng. Trong phiên bản One UI 9 mới nhất và trên các thiết bị Samsung Galaxy đời mới, biểu tượng này nằm cạnh biểu tượng pin.

Không nhất thiết phải bật Google Maps, biểu tượng vị trí mới xuất hiện ẢNH: REUTERS

Nếu đang sử dụng các ứng dụng như Google Maps hoặc dịch vụ gọi xe, người dùng có thể sẽ không quá bận tâm. Tuy nhiên, đôi khi biểu tượng này có thể xuất hiện ngay cả khi người dùng không mở hoặc kích hoạt bất kỳ ứng dụng nào, điều này cho thấy có một ứng dụng khác đang sử dụng dữ liệu vị trí trên thiết bị.

Để xác định ứng dụng nào đang truy cập dữ liệu vị trí, người dùng có thể vào trình quản lý quyền, nơi xuất hiện danh sách các ứng dụng đã sử dụng quyền truy cập vị trí trong 24 giờ qua. Để kiểm tra, hãy mở Settings > Security & Privacy và chạm vào Permissions Used In the Last 24 Hours trong mục Privacy.

Danh sách sẽ được chia thành hai tab: một tab hiển thị các quyền được yêu cầu và tab còn lại hiển thị tên ứng dụng. Người dùng có thể chạm vào tab Permissions và chọn Location để xem danh sách đầy đủ các ứng dụng đã truy cập dữ liệu vị trí, kèm theo mô tả ngắn gọn về cách thức và lý do. Nếu muốn xem các ứng dụng hệ thống, người dùng có thể chạm vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải và chọn Show System Apps.

Cách ngăn ứng dụng sử dụng dữ liệu vị trí

Để ngăn ứng dụng sử dụng dữ liệu vị trí, cách nhanh nhất là truy cập khay thông báo nhanh và chạm vào biểu tượng ghim vị trí, chuyển nó từ màu xanh lam sáng sang màu xám mờ. Người dùng cũng có thể vào Settings > Location và tắt công tắc ở trên cùng. Nếu muốn quản lý quyền truy cập riêng lẻ cho từng ứng dụng, hãy quay lại trình quản lý quyền và tìm ứng dụng cần điều chỉnh.

Người dùng có thể quản lý dữ liệu vị trí riêng lẻ cho từng ứng dụng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Tại đây, người dùng có thể cho phép truy cập vị trí chỉ khi ứng dụng đang hoạt động, yêu cầu ứng dụng xin phép mỗi khi muốn sử dụng dữ liệu, hoặc từ chối hoàn toàn quyền truy cập. Người dùng cũng có thể tắt vị trí chính xác, cho phép các ứng dụng truy cập thông tin vị trí gần đúng.

Mặc dù vậy, cần lưu ý rằng Google và có thể cả Samsung vẫn có thể xác định vị trí thông qua địa chỉ IP và kết nối mạng, ngay cả khi người dùng đã tắt định vị và GPS.

Việc bật chia sẻ vị trí có thể tiềm ẩn rủi ro, bao gồm việc lịch sử vị trí bị theo dõi và sử dụng để xây dựng hồ sơ cá nhân. Nếu người dùng cấp quyền cho một ứng dụng không đáng tin cậy, họ có thể vô tình để lộ thông tin nhạy cảm. Do đó, việc tắt dịch vụ định vị trên điện thoại Samsung và tính năng lịch sử vị trí của Google là một quyết định hợp lý để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.