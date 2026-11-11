Robot lần đầu tự xây cấu trúc ngoài không gian

Hình ảnh khái niệm mô phỏng ăng ten được lắp ráp trên quỹ đạo trong khuôn khổ chương trình NOM4D của DARPA ảnh: DARPA

Space.com hôm nay 11.11 dẫn lời tác giả báo cáo là ông Sergio Pellegrino, giáo sư ngành hàng không vũ trụ và kỹ thuật dân dụng của Viện Công nghệ California (Caltech, Mỹ), cho biết đây là lần đầu tiên một cấu trúc được robot lắp ráp tự động trong điều kiện không gian.

Thành tựu robot lắp ráp ngoài không gian được thực hiện trong khuôn khổ chương trình NOM4D được sự tài trợ của Cơ quan các dự án quốc phòng tiên tiến Mỹ (DARPA), theo đó robot thao tác một cách độc lập để tạo dựng ăng ten phản xạ bằng màng Kapton, các ống sợi và khớp nối bằng nhôm.

Nhu cầu về tàu vũ trụ có năng lực tự lắp ráp, chế tạo trong không gian được dự kiến sẽ đạt được tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai, do các công ty dồn sức xây dựng những mạng lưới vệ tinh khổng lồ phục vụ liên lạc điện thoại di động, xử lý điện toán AI và những mục đích khác.

Trên thực tế, xu hướng trên đã bắt đầu khi các dự án đầy tham vọng trong lĩnh vực không gian nhận được sự quan tâm lớn. Chỉ tính riêng quý 3 năm nay, các công ty khởi nghiệp trong ngành vũ trụ đã thu về số tiền kỷ lục là 20,8 tỉ USD trên toàn cầu.

Lâu nay, bất kỳ thiết bị nào được phóng lên không gian bằng tên lửa đẩy đều vấp phải giới hạn đến từ kích thước khoang chứa tải trọng. Thế nhưng, khi ra ngoài không gian, thiết bị có thể mở rộng kích thước gần như không có giới hạn nếu thỏa mãn yêu cầu về kỹ thuật và tài chính.

Vì thế, việc robot lắp ráp các cấu trúc trên quỹ đạo có thể tạo ra bước đột phá mang tính cách mạng. Và thành tựu vừa được Caltech thực hiện đã cho thấy bước tiến theo hướng đó.