Thế giới

Robot Trung Quốc phá kỷ lục chạy bán marathon của con người

Bảo Hoàng
19/04/2026 21:17 GMT+7

Robot hình người của Trung Quốc đã tham gia cuộc thi chạy bán marathon (21 km) và về đích với thời gian nhanh hơn 6 phút so với kỷ lục của con người.

Trong cuộc đua chạy bán marathon được tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 19.4, robot mang tên Lightning (Tia chớp) đã cán đích ở thời gian 50 phút 26 giây. Thành tích này vượt xa kỷ lục của con người, đang thuộc về vận động viên người Uganda Jacob Kiplimo là 57 phút 20 giây, được thiết lập trong cuộc chạy ở Lisbon (Bồ Đào Nha) hồi tháng 3, Reuters đưa tin.

Robot Lightning - được phát triển bởi Công ty Honor, nhà sản xuất điện thoại và phụ kiện nổi tiếng của Trung Quốc - cũng đã chạy nhanh hơn khoảng 17 phút so với người chạy nhanh nhất trong cuộc đua ngày 19.4.

Robot Lightning của Honor về đích và lập kỷ lục trong cuộc chạy bán marathon ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 19.4

ẢNH: REUTERS

Ban tổ chức cho biết điểm đặc biệt năm nay có 105 robot tham gia cuộc đua, so với chỉ 21 con vào năm ngoái. Khả năng vận động và công nghệ cũng đã cải thiện rõ rệt, cho thấy bước phát triển nhanh chỉ sau 1 năm.

Ban tổ chức cho biết khoảng 40% robot tham gia có khả năng tự điều hướng, số còn lại được điều khiển từ xa. Một robot điều khiển từ xa khác cũng của Honor đã cán đích đầu tiên sau 48 phút 19 giây. Tuy nhiên, robot Lightning mới được trao chức vô địch do sử dụng hệ thống dẫn đường tự hành và nhận được điểm cộng theo quy tắc tính điểm của ban tổ chức.

Những robot có đường chạy riêng để tránh va chạm

ẢNH: REUTERS

Một robot gặp trục trặc sau khi về đích đang được các nhân viên đưa đi

ẢNH: REUTERS

Theo quy định, mỗi đội có thể dùng cùng một mẫu robot, với những điều chỉnh phần mềm và thuật toán khác nhau để phục vụ cuộc đua. Trong giải chạy ngày 19.4, ba vị trí robot dẫn đầu đều thuộc về mẫu robot Lightning của 3 đội khác nhau.

Giới quan sát cho rằng việc có đa dạng mẫu robot tham gia với kích thước, dáng đi khác nhau cho thấy sự tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực robot.

Robot cỡ nhỏ tham gia cuộc đua

ẢNH: REUTERS

'Nhà sư robot' được tích hợp AI trả lời hàng loạt câu hỏi

Đại học Kyoto ở Nhật Bản ngày 24.2 cho ra mắt một nhà sư robot được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dùng kinh Phật để trả lời hàng loạt câu hỏi về nhiều vấn đề, theo Kyodo News.

Trung Quốc cảnh báo 'vỡ bong bóng' ngành robot hình người

