Công nghệ Tin tức công nghệ

Robot Xiaomi theo kịp dây chuyền xe điện 76 giây/chiếc

Kiến Văn
Kiến Văn
11/03/2026 13:43 GMT+7

Xiaomi đã chính thức đưa các robot hình người vào dây chuyền lắp ráp xe điện, nơi chúng thực hiện những nhiệm vụ phức tạp với tốc độ ấn tượng.

Trong thời gian gần đây, Xiaomi đã cho thấy khả năng của robot trong nhiều lĩnh vực, từ rửa bát đến nhảy múa. Tuy nhiên, không giống với nhiều công ty khác chỉ trình diễn robot trên mạng xã hội hay tại triển lãm CES, Xiaomi đã triển khai chúng vào thực tế sản xuất.

Robot 'thực tập sinh' của Xiaomi theo kịp dây chuyền xe điện 76 giây/chiếc - Ảnh 1.

Xiaomi đang ngày càng hiện đại hóa nhà máy sản xuất của mình

ẢNH: XIAOMI

Theo CEO Lei Jun, các robot hình người hiện làm việc tại một trạm lắp đặt đai ốc vít trong xưởng đúc khuôn xe điện của công ty. Trong một đoạn video được chia sẻ, hai robot hình người đã thể hiện khả năng nhặt các loại ốc vít và đặt chúng lên các giá đỡ định vị một cách cẩn thận. Sau đó, chúng phối hợp với băng tải và hệ thống định vị tự động để hoàn thành việc siết chặt các bộ phận sàn. Đáng chú ý, trong 3 giờ làm việc, hai robot này đã đạt tỷ lệ thành công ấn tượng là 90,2%.

Thách thức khi triển khai robot trong sản xuất xe điện Xiaomi

Chủ tịch Xiaomi, Lu Weibing, cho biết thách thức lớn nhất trong việc tích hợp robot vào dây chuyền sản xuất là làm sao để chúng theo kịp tốc độ sản xuất. Tại nhà máy sản xuất ô tô của Xiaomi, cứ mỗi 76 giây, một chiếc xe mới lại ra khỏi dây chuyền lắp ráp, và hai robot hình người này đã chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu đó.

Robot 'thực tập sinh' của Xiaomi theo kịp dây chuyền xe điện 76 giây/chiếc - Ảnh 2.

Tốc độ thực hiện robot hình người tại nhà máy sản xuất xe điện Xiaomi là khá ấn tượng

ẢNH: XIAOMI

Mặc dù những thành công ban đầu rất ấn tượng, ông Lu nhấn mạnh rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định vai trò của robot trong dây chuyền lắp ráp. Ông ví chúng như những "thực tập sinh" và cho biết việc triển khai robot tại các nhà máy là một trong những ưu tiên hàng đầu của Xiaomi. Ông dự đoán trong tương lai, robot có thể "thay thế con người trong một số công việc nhất định" hoặc thực hiện những nhiệm vụ mà con người không thể làm được.

