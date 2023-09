Rock 'n' Roll đang hồi sinh

Rock 'n' Roll hồi sinh vừa gợi lại quá khứ vừa hướng tới tương lai.

The Rolling Stones ra đời cách đây hơn 60 năm, gần đây đã ra mắt đĩa đơn đầu tiên trong album sắp phát hành - Hackney Diamonds.

Các ngôi sao nhạc Rock 'n' Roll: Elvis Presley, Little Richard và Mick Jagger (từ trái sang)

Đối với những fan theo dõi nhóm thì đây là album mới của ban nhạc sau 18 năm. The Rolling Stones chia sẻ tin này trong cuộc trò chuyện trực tiếp với MC Jimmy Fallon. Rõ ràng tuổi tác không ngăn cản các thành viên ban nhạc tiếp tục hoạt động sôi nổi. Album mới sẽ ra mắt vào ngày 20.10 tới.

Ngôi sao Austin Butler từng khuấy động sự phấn khích khi đóng vai ông vua nhạc Rock 'n' Roll trong bộ phim tiểu sử ca nhạc Elvis, mang về cho anh giải Oscar năm ngoái. Giờ đây trọng tâm chú ý lại đổ dồn về gia đình Presley.

Mới đây, NBC công bố chương trình đặc biệt "Giáng sinh tại Graceland" cho những ngày nghỉ lễ cuối năm. "Tôi và gia đình rất vui mừng được mở cửa Graceland trong bộ phim đặc biệt này. Với những màn trình diễn âm nhạc lấy cảm hứng từ lễ Giáng sinh của ông ngoại Elvis ở Memphis, người xem sẽ được mời trực tiếp trải nghiệm điều kỳ diệu của lễ Giáng sinh tại Graceland", nhà sản xuất điều hành Riley Keough - nữ diễn viên và là cháu gái của Elvis Presley - cho biết.

Vào tháng 12.1968, NBC phát sóng buổi hòa nhạc đặc biệt của Elvis Presley và từ đó ông đã trở thành biểu tượng.

Elvis Presley không phải là thành viên duy nhất trong gia đình được chú ý lúc này. Vừa qua, vợ ông vua nhạc Rock 'n' Roll - Priscilla Presley – đã xuất hiện tại Liên hoan phim Venice 2023, dự buổi ra mắt tác phẩm Priscilla của nữ đạo diễn Sofia Coppola kể về mối quan hệ của bà với Elvis.

Austin Butler đóng vai Elvis Presley trong phim Elvis IMDb

Ngoài ra, có thể kể đến bộ phim tài liệu của CNN Little Richard: I Am Everything kể về cuộc đời của rocker Little Richard qua đời vì bệnh ung thư xương vào năm 2020. Được đạo diễn bởi nhà làm phim nổi tiếng Lisa Cortés, bộ phim kết hợp góc nhìn của những huyền thoại âm nhạc, giới trí thức cùng với lời kể của chính Little Richard về câu chuyện cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Trong thời gian chấn thương dây thanh quản của Steven Tyler (75 tuổi) làm trì hoãn một số buổi trình diễn của nhóm Aerosmith (dự kiến kéo dài đến tháng 2.2024), nghệ sĩ guitar Joe Perry (73 tuổi) gần đây đã nói chuyện với tạp chí Classic Rock về ý nghĩa của nhạc rock đối với ông. "Tôi bắt đầu học guitar một cách nghiêm túc dù đã muộn. Việc trở thành một ngôi sao hay một thần tượng không nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của tôi. Đứng trên sân khấu với những nghệ sĩ khác, chơi nhạc là niềm vui sống, thế thôi", Joe Perry nói với CNN.

Rock 'n' Roll ra đời vào những năm đầu thập niên 1950 ở Mỹ, rồi sau đó phát triển thành rất nhiều thể loại khác nhau từ những năm 1960 ở Anh và Mỹ. Cuối những năm 1960, sang thập niên 1970, 1980 và 1990 là "những năm vàng" của nhạc rock. Sang đến thập niên 2000, Rock 'n' Roll dường như giảm bớt sức hút, nhường chỗ cho rap. Những nghệ sĩ và ban nhạc Rock 'n' Roll lừng danh thế giới có thể kể đến như: Elvis Presley, Bob Dylan, Jimmy Hendrix, The Beatles, The Rolling Stones, Aerosmith…