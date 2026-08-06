Rocker người Việt gia nhập Recording Academy, được tham gia bỏ phiếu cho Grammy

Hưng BlackhearteD gia nhập hệ thống Grammy sau hơn một thập kỷ hoạt động Ảnh: Vinh Phan

Rocker Hưng BlackhearteD vừa được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ (Recording Academy) tuyển chọn trở thành hội viên chính thức. Trong vai trò mới, anh sẽ tham gia các hoạt động của Recording Academy và có quyền tham gia quá trình bỏ phiếu cho các hạng mục của Grammy, một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín và danh giá nhất thế giới.

Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động âm nhạc của Hưng BlackhearteD, đặc biệt khi anh hiện giữ vai trò thủ lĩnh của Dạ Ma - ban nhạc theo đuổi định hướng kết hợp rock hiện đại với các yếu tố văn hóa và âm nhạc truyền thống Việt Nam. Thông qua những sáng tác và màn trình diễn của mình, Dạ ma hướng đến việc đưa các giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Mong giới thiệu văn hóa Việt Nam đến cộng đồng nghệ sĩ quốc tế

Chia sẻ về dấu mốc này, Hưng BlackhearteD cho biết anh cảm thấy rất vui và vinh dự khi trở thành một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam có mặt trong hệ thống hội viên của Recording Academy. Tuy nhiên, bên cạnh niềm tự hào, anh cũng xem đây là một trách nhiệm lớn khi được tham gia vào cộng đồng quy tụ các nghệ sĩ, nhà sản xuất và những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc đến từ nhiều quốc gia.

Hưng BlackhearteD cho biết việc trở thành hội viên hệ thống Grammy là niềm vinh dự lớn

Ảnh: Vinh Phan

Anh cho biết sẽ dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe các tác phẩm, bổ sung kiến thức và cập nhật những xu hướng mới của âm nhạc thế giới, nhằm bảo đảm quá trình tham gia bầu chọn diễn ra khách quan, công tâm và có trách nhiệm. Nam rocker kỳ vọng việc trở thành hội viên Recording Academy sẽ mở ra thêm cơ hội đưa văn hóa, âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng nghệ sĩ quốc tế.

Về cơ duyên trở thành thành viên của Recording Academy, Hưng BlackhearteD chia sẻ, dấu mốc này đến sau hơn một thập niên anh hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh tại Việt Nam cũng như Mỹ. Trong quá trình sáng tạo và làm việc, anh có cơ hội hợp tác với một số nhà sản xuất, nghệ sĩ tại Hollywood và những cá nhân thuộc hệ thống Recording Academy. Sau quá trình được giới thiệu, xét duyệt tác phẩm cùng hồ sơ hoạt động nghệ thuật, anh chính thức trở thành hội viên.

Theo thủ lĩnh ban nhạc Dạ Ma, quá trình xét duyệt không chỉ dựa trên mức độ phổ biến, lượt nghe hay lượt xem của nghệ sĩ, mà còn đánh giá hành trình sáng tạo, sự đóng góp và chiều sâu nghệ thuật. Hồ sơ của anh được xem xét dựa trên các sản phẩm cùng Black Infinity, những dự án âm nhạc cá nhân, việc thành lập hãng đĩa Young Guns Records, cũng như dự án Dạ Ma đang được triển khai tại Mỹ với định hướng kết hợp văn hóa Việt qua dân ca, nhạc cụ dân tộc, áo dài và tinh thần rock hiện đại.

Nam rocker cho biết anh và ban nhạc của mình vẫn sẽ trung thành với định hướng khai thác các nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca ba miền và hình ảnh áo dài, đặt trong không gian của guitar rock và âm thanh điện tử Ảnh: Vinh Phan

Hưng BlackhearteD là một trong những nghệ sĩ Việt được ghi nhận trong danh sách hội viên hoặc có mối liên hệ với Recording Academy - tổ chức đứng sau giải Grammy - bên cạnh những gương mặt như Sangeeta Kaur (Mai Xuân Loan/Teresa Mai), Cường Vũ, Bảo Nguyễn, Duy Trần...

Trong số này, Sangeeta Kaur là ca sĩ opera người Mỹ gốc Việt, từng giành Grammy năm 2022 ở hạng mục Album giọng ca solo cổ điển xuất sắc nhất với Mythologies. Cường Vũ là nghệ sĩ trumpet gốc Việt từng hai lần đoạt Grammy cùng ban nhạc Pat Metheny Group. Đạo diễn Bảo Nguyễn từng được đề cử Grammy 2025 ở hạng mục Phim ca nhạc xuất sắc nhất với The Greatest Night in Pop. Trong khi đó, Duy Trần là nhà sản xuất đứng sau nhiều bản hit V-pop, đồng thời tốt nghiệp chương trình thạc sĩ sáng tác nhạc phim tại Hollywood.

Hưng BlackhearteD (tên thật Nguyễn Tiến Hưng) sinh ra tại TP.HCM và hiện sinh sống ở thành phố Huntington Beach, bang California (Mỹ). Anh là thủ lĩnh của ban nhạc Dạ Ma và Black Infinity, đồng thời là nhà sáng lập, nhà sản xuất của hãng đĩa Young Guns Records. Bên cạnh sáng tác, nam nghệ sĩ còn có khả năng chơi nhiều nhạc cụ như đàn tỳ bà, guitar và piano.



