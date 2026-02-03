Những chiến thắng lịch sử tại giải Grammy 2026

Đáng chú ý, sự kiện năm nay chứng kiến chiến thắng mang tính lịch sử của loạt tên tuổi: Kendrick Lamar, Bad Bunny, Billie Eilish…

Ở đường đua Grammy năm nay, Kendrick Lamar là cái tên nổi bật nhất khi ghi tên ở 9 hạng mục đề cử và gây choáng khi ra về với 5 chiếc kèn vàng. Đáng chú ý nhất trong số đó là việc ngôi sao này vượt mặt hàng loạt đối thủ mạnh: Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Lady Gaga… để được xướng tên ở giải thưởng Bản thu âm của năm dành cho Luther - sản phẩm nam ca sĩ hợp tác với SZA. Thành tích mới nhất cũng góp phần đưa nam nghệ sĩ đánh bại JayZ, trở thành rapper sở hữu nhiều kèn vàng Grammy nhất lịch sử. "Tôi không giỏi nói về bản thân mình nhưng tôi thể hiện điều đó thông qua âm nhạc", anh nói trên sân khấu.

Bad Bunny, Billie Eilish và Kendrick Lamar (từ trái sang) trên sân khấu Grammy 2026 ẢNH: REUTERS

Bad Bunny cũng làm nên lịch sử khi Debí Tirar Más Fotos trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên được vinh danh ở hạng mục Album của năm. Bên cạnh đó, Billie Eilish cũng gây chú ý không kém khi cô và anh trai Finneas O'Connell đoạt giải Bài hát của năm nhờ ca khúc Wildflower. Với thành tích mới nhất, bộ đôi đã lập kỷ lục là những nghệ sĩ đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này tới 3 lần, sau chiến thắng tương tự ở mùa giải 2020 và 2024. Ngoài ra, ca sĩ trẻ Olivia Dean thu hút sự quan tâm khi giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất - một trong những hạng mục quan trọng của Grammy.