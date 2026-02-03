Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Những chiến thắng lịch sử tại giải Grammy 2026

Thanh Chi
Thanh Chi
03/02/2026 05:45 GMT+7

Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 diễn ra ngày 2.2 (theo giờ VN) đã tìm được chủ nhân xứng đáng cho 95 chiếc kèn vàng danh giá tương ứng với số lượng hạng mục giải thưởng.

Đáng chú ý, sự kiện năm nay chứng kiến chiến thắng mang tính lịch sử của loạt tên tuổi: Kendrick Lamar, Bad Bunny, Billie Eilish…

Ở đường đua Grammy năm nay, Kendrick Lamar là cái tên nổi bật nhất khi ghi tên ở 9 hạng mục đề cử và gây choáng khi ra về với 5 chiếc kèn vàng. Đáng chú ý nhất trong số đó là việc ngôi sao này vượt mặt hàng loạt đối thủ mạnh: Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Lady Gaga… để được xướng tên ở giải thưởng Bản thu âm của năm dành cho Luther - sản phẩm nam ca sĩ hợp tác với SZA. Thành tích mới nhất cũng góp phần đưa nam nghệ sĩ đánh bại JayZ, trở thành rapper sở hữu nhiều kèn vàng Grammy nhất lịch sử. "Tôi không giỏi nói về bản thân mình nhưng tôi thể hiện điều đó thông qua âm nhạc", anh nói trên sân khấu.

Những chiến thắng lịch sử tại giải Grammy 2026- Ảnh 1.

Bad Bunny, Billie Eilish và Kendrick Lamar (từ trái sang) trên sân khấu Grammy 2026

ẢNH: REUTERS

Bad Bunny cũng làm nên lịch sử khi Debí Tirar Más Fotos trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên được vinh danh ở hạng mục Album của năm. Bên cạnh đó, Billie Eilish cũng gây chú ý không kém khi cô và anh trai Finneas O'Connell đoạt giải Bài hát của năm nhờ ca khúc Wildflower. Với thành tích mới nhất, bộ đôi đã lập kỷ lục là những nghệ sĩ đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này tới 3 lần, sau chiến thắng tương tự ở mùa giải 2020 và 2024. Ngoài ra, ca sĩ trẻ Olivia Dean thu hút sự quan tâm khi giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất - một trong những hạng mục quan trọng của Grammy. 

Kanye West viết sách về màn khoe thân của vợ tại Grammy?

Kanye West viết sách về màn khoe thân của vợ tại Grammy?

Chưa hết sốc sau màn khoe thân táo bạo tại thảm đỏ Lễ trao giải Grammy 2025 của Bianca Censori, mới đây, Kanye West được cho là có động thái sẽ phát hành sách sau sự kiện này.

Gia đình nhạc sĩ đoạt giải Grammy qua đời bởi tai nạn máy bay

Alicia Keys, nghệ sĩ sở hữu 17 giải Grammy sắp trình diễn tại Hà Nội

Khám phá thêm chủ đề

