Rockstar sắp hiện thực hóa giấc mơ GTA 6 cho game thủ PC

Theo thông tin từ GamesBeat, tựa game bom tấn rất được chờ đợi của Rockstar Games dự kiến sẽ bắt đầu có mặt trên PC vào quý 1/2027, chỉ vài tháng sau khi ra mắt trên PlayStation 5 và Xbox Series X/S vào ngày 19.11 tới. Nếu đúng, thời gian chờ đợi GTA 6 sẽ ngắn hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm là GTA 5, vốn chỉ có mặt trên PC vào tháng 4.2015, sau khi bản cho hệ máy console được phát hành lần đầu vào ngày 17.9.2013.

Rockstar có thể đưa GTA 6 lên PC sớm hơn kỳ vọng ẢNH: Rockstar Games

Tin tức về sự xuất hiện của GTA 6 được cho là lý do khiến nhiều nhà phát triển và nhà xuất bản khác quyết định tránh xa mùa thu này, bởi GTA 6 dự kiến sẽ nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng game thủ. Thậm chí, các trò chơi dự kiến ra mắt vào đầu năm sau cũng có thể bị trì hoãn để tránh cạnh tranh với phiên bản PC của GTA 6.

Được biết, danh sách các tựa game lớn dự kiến được phát hành trong quý đầu tiên năm 2027 bao gồm Stranger Than Heaven, Metroid Ravenous, Until Dawn 2, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, God of War Laufey và Fable.

Ở thời điểm hiện tại, thông tin về việc Rockstar bổ sung chế độ chơi trực tuyến cho GTA 6 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, CEO Twitch Dan Clancy đã chia sẻ rằng trải nghiệm trực tuyến của GTA 6 sẽ ra mắt vào năm tới, vì vậy thời điểm phát hành phiên bản PC cùng thời điểm sẽ hợp lý, ít nhất nếu xét đến mối liên hệ mật thiết giữa cộng đồng game nhập vai GTA trên PC và trực tuyến.