Rơi khỏi tàu lượn siêu tốc, một người tử vong tại công viên Mỹ

Phát ngôn viên Six Flags cho biết các trò chơi có thiết kế tương tự tại nhiều công viên đã được tạm dừng hoạt động "vì lý do thận trọng" sau sự cố tại công viên Six Flags Over Georgia, cách thành phố Atlanta khoảng 24 km về phía tây bắc.

Hình ảnh một đường tàu lượn siêu tốc tại công viên Six Flags over Georgia, bang Georgia (Mỹ) ngày 12.10.2026 ẢNH: AP

Giới chức chưa công bố nguyên nhân tử vong của nạn nhân, mức độ thương tích của những người khác hay nguyên nhân chính xác dẫn đến tai nạn. Đội điều tra tội phạm nghiêm trọng thuộc Sở Cảnh sát hạt Cobb đã vào cuộc để làm rõ vụ việc, theo The Guardian.

Một số nhân chứng nói với Đài WXIA rằng họ nhìn thấy một người đàn ông rơi khỏi tàu lượn Goliath. "Anh ta ngã và va vào toa tàu 3 lần", một nhân chứng kể. Thông tin này hiện chưa được nhà chức trách xác nhận.

Six Flags cho biết nhân viên công viên và lực lượng chức năng địa phương đã phản ứng ngay sau sự cố, đồng thời cam kết hợp tác đầy đủ với lực lượng chức năng.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự cố xảy ra với khách tại công viên hôm nay", phát ngôn viên Six Flags cho biết. Công ty cũng đang hỗ trợ những du khách và nhân viên bị ảnh hưởng.

Giới chức và Six Flags chưa chính thức xác nhận tàu lượn nào liên quan vụ việc. Tuy nhiên, các đài truyền hình địa phương phát hình ảnh cho thấy hành khách được sơ tán khỏi tàu Goliath.

Theo trang web của công viên, Goliath đi vào hoạt động năm 2006, đạt tốc độ tối đa khoảng 113 km/giờ và có độ cao khoảng 61 m. Mỗi lượt chơi kéo dài khoảng 3 phút 30 giây.

Chủ tịch Hội đồng ủy viên hạt Cobb Lisa Cupid cho biết gia đình nạn nhân đã được thông báo. Bà nói vụ việc gây chấn động tại một địa điểm vốn là điểm du lịch lớn của khu vực.

"Tôi không thể tưởng tượng nổi sự kinh hoàng mà khách hàng và nhân viên đã chứng kiến hôm nay, và trái tim tôi đau nhói vì gia đình đã mất đi người thân yêu", theo bà.

Tai nạn xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi Six Flags Magic Mountain ở California (Mỹ) ngừng vận hành tàu lượn X2 trong bối cảnh có các vụ kiện cáo buộc trò chơi này gây chấn thương não nghiêm trọng.

Hãng luật Doan - chuyên xử lý các vụ tai nạn tại công viên giải trí - cho biết đây ít nhất là trường hợp tử vong thứ 7 được ghi nhận tại công viên ở Georgia. Trong số đó có một trường hợp năm 2006, khi một người đàn ông được cho là lên cơn đau tim sau khi chơi Goliath.

Công viên này trước đó cũng từng dàn xếp một vụ kiện liên quan cái chết của một người đàn ông 22 tuổi sau khi đi tàu lượn vào năm 2022.

Năm 2025, một người đàn ông 32 tuổi cũng tử vong sau khi đi tàu lượn tại công viên Universal Epic Universe ở bang Florida (Mỹ). Nhà chức trách xác định nạn nhân tử vong do chấn thương va đập mạnh và đây là một tai nạn.