    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Rơi khỏi tàu lượn siêu tốc, một người tử vong tại công viên Mỹ

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Ngày 12.10, Công ty chuyên vận hành công viên giải trí Six Flags tạm thời đóng cửa 9 tàu lượn siêu tốc tại 6 công viên giải trí sau một vụ tai nạn khiến 1 người thiệt mạng và một số người khác bị thương tại bang Georgia (Mỹ).

    Phát ngôn viên Six Flags cho biết các trò chơi có thiết kế tương tự tại nhiều công viên đã được tạm dừng hoạt động "vì lý do thận trọng" sau sự cố tại công viên Six Flags Over Georgia, cách thành phố Atlanta khoảng 24 km về phía tây bắc.

    Hình ảnh một đường tàu lượn siêu tốc tại công viên Six Flags over Georgia, bang Georgia (Mỹ) ngày 12.10.2026

    ẢNH: AP

    Giới chức chưa công bố nguyên nhân tử vong của nạn nhân, mức độ thương tích của những người khác hay nguyên nhân chính xác dẫn đến tai nạn. Đội điều tra tội phạm nghiêm trọng thuộc Sở Cảnh sát hạt Cobb đã vào cuộc để làm rõ vụ việc, theo The Guardian.

    Một số nhân chứng nói với Đài WXIA rằng họ nhìn thấy một người đàn ông rơi khỏi tàu lượn Goliath. "Anh ta ngã và va vào toa tàu 3 lần", một nhân chứng kể. Thông tin này hiện chưa được nhà chức trách xác nhận.

    Six Flags cho biết nhân viên công viên và lực lượng chức năng địa phương đã phản ứng ngay sau sự cố, đồng thời cam kết hợp tác đầy đủ với lực lượng chức năng.

    "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự cố xảy ra với khách tại công viên hôm nay", phát ngôn viên Six Flags cho biết. Công ty cũng đang hỗ trợ những du khách và nhân viên bị ảnh hưởng.

    Giới chức và Six Flags chưa chính thức xác nhận tàu lượn nào liên quan vụ việc. Tuy nhiên, các đài truyền hình địa phương phát hình ảnh cho thấy hành khách được sơ tán khỏi tàu Goliath.

    Theo trang web của công viên, Goliath đi vào hoạt động năm 2006, đạt tốc độ tối đa khoảng 113 km/giờ và có độ cao khoảng 61 m. Mỗi lượt chơi kéo dài khoảng 3 phút 30 giây.

    Chủ tịch Hội đồng ủy viên hạt Cobb Lisa Cupid cho biết gia đình nạn nhân đã được thông báo. Bà nói vụ việc gây chấn động tại một địa điểm vốn là điểm du lịch lớn của khu vực.

    "Tôi không thể tưởng tượng nổi sự kinh hoàng mà khách hàng và nhân viên đã chứng kiến hôm nay, và trái tim tôi đau nhói vì gia đình đã mất đi người thân yêu", theo bà.

    Tai nạn xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi Six Flags Magic Mountain ở California (Mỹ) ngừng vận hành tàu lượn X2 trong bối cảnh có các vụ kiện cáo buộc trò chơi này gây chấn thương não nghiêm trọng.

    Hãng luật Doan - chuyên xử lý các vụ tai nạn tại công viên giải trí - cho biết đây ít nhất là trường hợp tử vong thứ 7 được ghi nhận tại công viên ở Georgia. Trong số đó có một trường hợp năm 2006, khi một người đàn ông được cho là lên cơn đau tim sau khi chơi Goliath.

    Công viên này trước đó cũng từng dàn xếp một vụ kiện liên quan cái chết của một người đàn ông 22 tuổi sau khi đi tàu lượn vào năm 2022.

    Năm 2025, một người đàn ông 32 tuổi cũng tử vong sau khi đi tàu lượn tại công viên Universal Epic Universe ở bang Florida (Mỹ). Nhà chức trách xác định nạn nhân tử vong do chấn thương va đập mạnh và đây là một tai nạn.

    Tin liên quan

    Tàu lượn siêu tốc đóng cửa vì nghi vấn gây tổn thương não

    Tàu lượn siêu tốc đóng cửa vì nghi vấn gây tổn thương não

    Một tàu lượn siêu tốc nổi tiếng ở bang California (Mỹ) đã bị đóng cửa vĩnh viễn sau khi hàng chục người cho rằng họ bị tổn thương não khi tham gia trò chơi này.

    Hai tàu lượn siêu tốc đâm nhau ở Đức

    Tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray, hai người chết ở Mexico

    Khám phá thêm chủ đề

    Mỹ tàu lượn siêu tốc Georgia công viên Six Flags tử vong khi chơi tàu lượn

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận