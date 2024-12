Rộn rã sàn diễn thời trang mùa cuối năm

"Bữa tiệc" mãn nhãn

Không hẹn mà gặp, 3 chương trình thời trang quy mô lớn và có thâm niên nhất VN vừa được tổ chức đồng loạt trong tháng 11 là Elleman Fashion Show, Celebrating Local Pride và Tuần lễ thời trang quốc tế VN thu đông 2024.

Thương hiệu White Ant tại Celebration Local Pride mùa 8 ẢNH: NTKCC

Mở màn sàn diễn Việt mùa cuối năm là Elleman Fashion Show do tạp chí thời trang Elle tổ chức ngày 7.11 tại TP.HCM. Bước sang năm thứ 8, chương trình có 4 thương hiệu là Phi Phạm, Mai Lâm, Môi Điên và Hudb+ tham gia trình diễn. Với chủ đề Đa chiều phong cách, chương trình tôn vinh sự phong phú và đa dạng trong phong cách thời trang nam giới, đồng thời mang đến cái nhìn sâu sắc về sự chuyển mình của xu hướng thời trang đương đại. Điểm đáng chú ý là sàn diễn được đặt trên đường đua tốc độ go-kart tích hợp dài nhất Đông Nam Á. Đây cũng là sàn catwalk đầu tiên tập trung số lượng người mẫu nam đông đảo lên đến 100 người bao gồm người mẫu chuyên nghiệp, vận động viên, các diễn viên và ca sĩ nổi tiếng.

Một thiết kế được trình diễn tại VIFW 2024 ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Celebration Local Pride được khởi xướng từ năm 2019 với định vị tạo sân chơi cho các thương hiệu thời trang nội địa (local brand). Sau 4 năm liên tục tổ chức, chương trình quy tụ được hơn 100 thương hiệu Việt tham gia. Celebration Local Pride mùa 8 (diễn ra ngày 10.11 tại TP.HCM) được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao hơn các mùa trước đó, dù số suất diễn và số lượng thương hiệu tham gia đều giảm. Sự chỉn chu, đồng nhất, sự đầu tư ở mức cao của các local brand thể hiện rõ nét qua từng bộ sưu tập diễn runway. Bên cạnh việc liên tục giới thiệu những thương hiệu trẻ qua từng mùa, điểm sáng nổi bật của sàn diễn Celebration Local Pride là hiệu quả thúc đẩy doanh số bán hàng. Bắt đầu từ chương trình thu đông 2023, Celebration Local Pride áp dụng tính năng "see now, buy now" (nhìn thấy mua ngay) thông qua hợp tác với ứng dụng Bidu đến từ Hàn Quốc. Theo ban tổ chức, trong 2 mùa áp dụng, hầu hết sản phẩm trình diễn runway đều bán hết sau 24 giờ, một số thương hiệu ghi nhận doanh thu tăng đột biến hơn 300%.

Trong khi đó, Tuần lễ thời trang quốc tế VN thu đông 2024 (VIFW) quy tụ các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang VN và quốc tế. Ở mùa tổ chức thứ 17, chương trình chào đón nhiều tên tuổi lớn đã gắn bó nhiều năm như Hoàng Hải, Thủy Nguyễn, Đức Hùng… và các thương hiệu đến từ Indonesia, Singapore và Tây Ban Nha. Sau 4 đêm diễn liên tục từ ngày 13 - 16.11 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), VIFW thu về những con số kỷ lục. Gần 1.000 mẫu thiết kế mới được giới thiệu qua 16 bộ sưu tập, hơn 12.000 lượt khán giả đến xem trực tiếp và hàng triệu khán giả xem qua các kênh trực tuyến…

Elleman Fashion Show ẢNH: NTKCC

Tiếp sau chuỗi 3 sàn diễn lớn là chương trình cá nhân của các nhà thiết kế Hà Thanh Việt, Thủy Nguyễn, Adrian Anh Tuấn… Sang tháng 12, công chúng tiếp tục chờ đợi tin vui từ show diễn của Vungoc&Son (6.12) và nhà thiết kế Linh San (11.12).

Cạnh tranh hay tương trợ ?

"Thời điểm cuối năm có nhiều sàn diễn thời trang nhưng tôi không cho rằng có sự cạnh tranh ở đây. Nền thời trang Việt còn rất nhỏ và cần rất nhiều nỗ lực, chung tay thúc đẩy của nhiều bên khác nhau", chị Liên Chi, Giám đốc nội dung của Elle Vietnam, nhận xét. Chị Liên Chi cho rằng sự sôi động của các chương trình trình diễn thời trang mùa cuối năm mang đến tín hiệu tốt vì phần nào thể hiện tiềm lực của các thương hiệu: "Tuy trình diễn trên sân khấu chung được đơn vị tổ chức lo nhiều hạng mục nhưng bản thân nhà thiết kế phải mạnh, có nội lực để đầu tư thiết kế và sản xuất bộ sưu tập".

Show diễn của nhà thiết kế Hà Thanh Việt ẢNH: KIẾNG CẬN

Từng là chương trình "phá băng" sàn diễn thời trang Việt năm 2024 ở mùa diễn xuân hè, đơn vị tổ chức Celebration Local Pride không giấu tham vọng mang chương trình trở lại đúng nhịp điệu của ngành thời trang là 2 mùa/năm bất kể quy mô lớn nhỏ ra sao. Chị Trần Hà Mi, Giám đốc sản xuất Celebration Local Pride, cho rằng tuy sàn diễn thời trang nhiều nhưng đất diễn cho local brand vẫn rất hạn chế. Ngoài các yếu tố về truyền thông thương hiệu, tăng doanh số thì Celebration Local Pride cũng đang phát triển một mục tiêu mới là phổ thông hóa chương trình thời trang. "Chúng tôi chưa bao giờ xem các đơn vị tổ chức khác là đối thủ. Thời trang VN là miếng bánh lớn, mỗi sàn diễn sẽ bồi đắp thêm cho chiếc bánh đó ngày càng mở rộng và chất lượng hơn mỗi năm", chị Hà Mi nói.

Chủ tịch VIFW Trang Lê bày tỏ niềm vui khi ngày càng có nhiều chương trình thời trang cùng xuất hiện. Nữ tướng của tuần lễ thời trang lớn nhất VN nhận xét việc nở rộ các sàn diễn cho thấy thị trường thời trang đang phát triển mạnh mẽ. Việc có nhiều đơn vị chung tay tham gia càng góp phần vào sự phát triển chung của ngành thời trang. Tuy nhiên, bà Trang cũng chỉ ra mỗi chương trình có mục tiêu và tiêu chí riêng. Với tầm nhìn quốc tế, VIFW mang đến những xu hướng và cơ hội mới cho thị trường Việt. Do vậy, sàn diễn này không chỉ là sự kiện thời trang mà còn là cầu nối để nhà thiết kế và thương hiệu trong nước gặp gỡ, giao lưu văn hóa, từ đó tạo ra giá trị và cơ hội lớn hơn.