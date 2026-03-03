Rộn ràng không khí Ngày hội biên phòng toàn dân tại Đồng Nai

Ngày 3.3, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc Thạnh phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, tổ chức Ngày hội biên phòng toàn dân năm 2026. Đây là đơn vị được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tỉnh Đồng Nai lựa chọn làm điểm trong cả nước.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết thời gian qua, thực hiện "Ngày hội biên phòng toàn dân" trên địa bàn khu vực biên giới Đồng Nai đã có những chuyển biến tích cực. Sự phối hợp, đoàn kết giữa bộ đội biên phòng, nhân dân cùng các lực lượng trên địa bàn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nhiều chương trình, mô hình hoạt động hướng về biên giới được tổ chức thường xuyên, hiệu quả như: "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản"; "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; "Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới"... Tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Campuchia ngày càng được củng cố trên tinh thần hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng trao quà và học bổng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho các em học sinh ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Ngày hội biên phòng toàn dân" đã huy động sự tham gia sâu rộng của cả cộng đồng vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên khu vực biên giới của tỉnh.

Để nâng cao hơn nữa vai trò và sức mạnh của toàn dân xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, ông Sơn đề nghị tiếp tục ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng - an ninh; triển khai hiệu quả phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia với nhiều hình thức thích hợp.

Đại diện lãnh đạo xã Lộc Thạnh tặng quà cho đại diện chính quyền, nhân dân Campuchia qua dự ngày hội ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thực hiện hiệu quả chương trình kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới; gắn các hoạt động "Ngày hội biên phòng toàn dân" với các phong trào hành động cách mạng thiết thực tại địa phương, trở thành ngày hội của đồng bào các dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh…

Nhiều người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí khi dự ngày hội ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chia sẻ tại ngày hội, ông Phạm Thanh Hoài (ở ấp Suối Thôn, xã Lộc Thạnh) cho rằng, người dân ở khu vực biên giới luôn xem mỗi cột mốc chủ quyền là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc; việc giữ gìn, bảo vệ đường biên giới vừa là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của người dân nơi tuyến đầu.

Người dân vui mừng khi được nhận nhu yếu phẩm từ gian hàng 0 đồng ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Năm vừa qua, gia đình cũng đã cung cấp 10 nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở", ông Hoài chia sẻ.

Tại "Ngày hội biên phòng toàn dân" cũng đã diễn ra nhiều hoạt hoạt động ý nghĩa, thiết thực như tặng quà cho học sinh khó khăn; khám bệnh miễn phí, cấp thuốc cho người có công, người dân khó khăn; tổ chức gian hàng 0 đồng… với tổng kinh phí gần 650 triệu đồng.