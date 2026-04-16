Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

Rồng Việt tăng vốn điều lệ, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược

Thanh Xuân
16/04/2026 17:41 GMT+7

Ngày 16.4, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025. Các cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 1.319 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 510 tỉ đồng cùng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 4.500 tỉ đồng qua chia cổ tức, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược.

Trả lời chất vấn cổ đông về vốn, ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT VDSC cho biết, trong 5 năm qua, công ty đã tăng cường năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu tăng thêm khoảng 1.000 tỉ đồng, lên 3.000 tỉ đồng. Đồng thời nỗ lực tăng cường hoạt động cải thiện hiệu quả thu hút nhà đầu tư, với hơn 12.000 cổ đông. Để có thêm cổ đông chiến lược tiềm năng tài chính lớn, công ty cũng sẽ làm việc với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tiếp tục tăng cái cường cái năng lực tài chính nắm bắt cơ hội khi thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng, thu hút nguồn vốn nước ngoài đáp ứng nhu cầu vốn cho nhu cầu phát triển.

Ông Nguyễn Miên Tuấn trả lời chất vấn cổ đông

Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 sẽ có những chuyển dịch về "chất" và tăng trưởng theo chiều sâu, VDSC đánh giá dòng tiền sẽ tiếp tục có sự phân hóa rõ nét, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, quản trị tốt và định hướng phát triển bền vững. Về nội lực tài chính, Rồng Việt đã trình đại hội đồng cổ đông phương án phát hành tối đa 178 triệu cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ lên 4.500 tỉ đồng trong năm 2026. Cụ thể, trong đợt 1, Rồng Việt sẽ phát hành 27,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (tỷ lệ thực hiện quyền 10:1), đồng thời phát hành 6,4 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động (tương ứng tỷ lệ 2,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, Rồng Việt cũng sẽ chào bán thêm 54,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền (tỷ lệ 5:1) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi hoàn tất đợt 1, Rồng Việt dự kiến tiếp tục chào bán riêng lẻ tối đa 90 triệu cổ phiếu trong đợt 2 cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn thu được sẽ bổ sung vốn kinh doanh cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.

Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 với tổng doanh thu 1.318,6 tỉ đồng và chi phí 808,6 tỉ đồng, lần lượt tăng 20,3% và 7,9% so với thực hiện năm 2025. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đề ra là 510 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 408 tỉ đồng, tương ứng tăng 47,1% và 44,6% so với thực hiện năm 2025.

Trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng từ các yếu tố địa chính trị toàn cầu, nhất là xung đột giữa Mỹ và Iran, ông Nguyễn Miên Tuấn cho biết hoạt động đầu tư ghi nhận biến động ngắn hạn, kéo theo chi phí dự phòng gia tăng trong kỳ. Theo đó, tổng chi phí quý 1/2026 của công ty ở mức 232,5 tỉ đồng. Kết quả kinh doanh ghi nhận mức lỗ trước thuế khoảng 30 tỉ đồng. Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, Rồng Việt ước đạt doanh thu gần 202 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu đến từ sự tăng trưởng tích cực của hoạt động môi giới và cho vay (tăng lần lượt 66% và 29% so với cùng kỳ).

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận