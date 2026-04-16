Rồng Việt tăng vốn điều lệ, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược

Trả lời chất vấn cổ đông về vốn, ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT VDSC cho biết, trong 5 năm qua, công ty đã tăng cường năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu tăng thêm khoảng 1.000 tỉ đồng, lên 3.000 tỉ đồng. Đồng thời nỗ lực tăng cường hoạt động cải thiện hiệu quả thu hút nhà đầu tư, với hơn 12.000 cổ đông. Để có thêm cổ đông chiến lược tiềm năng tài chính lớn, công ty cũng sẽ làm việc với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tiếp tục tăng cái cường cái năng lực tài chính nắm bắt cơ hội khi thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng, thu hút nguồn vốn nước ngoài đáp ứng nhu cầu vốn cho nhu cầu phát triển.

Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 sẽ có những chuyển dịch về "chất" và tăng trưởng theo chiều sâu, VDSC đánh giá dòng tiền sẽ tiếp tục có sự phân hóa rõ nét, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, quản trị tốt và định hướng phát triển bền vững. Về nội lực tài chính, Rồng Việt đã trình đại hội đồng cổ đông phương án phát hành tối đa 178 triệu cổ phiếu nhằm nâng vốn điều lệ lên 4.500 tỉ đồng trong năm 2026. Cụ thể, trong đợt 1, Rồng Việt sẽ phát hành 27,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (tỷ lệ thực hiện quyền 10:1), đồng thời phát hành 6,4 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động (tương ứng tỷ lệ 2,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, Rồng Việt cũng sẽ chào bán thêm 54,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền (tỷ lệ 5:1) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi hoàn tất đợt 1, Rồng Việt dự kiến tiếp tục chào bán riêng lẻ tối đa 90 triệu cổ phiếu trong đợt 2 cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn thu được sẽ bổ sung vốn kinh doanh cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.

Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 với tổng doanh thu 1.318,6 tỉ đồng và chi phí 808,6 tỉ đồng, lần lượt tăng 20,3% và 7,9% so với thực hiện năm 2025. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đề ra là 510 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 408 tỉ đồng, tương ứng tăng 47,1% và 44,6% so với thực hiện năm 2025.

Trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng từ các yếu tố địa chính trị toàn cầu, nhất là xung đột giữa Mỹ và Iran, ông Nguyễn Miên Tuấn cho biết hoạt động đầu tư ghi nhận biến động ngắn hạn, kéo theo chi phí dự phòng gia tăng trong kỳ. Theo đó, tổng chi phí quý 1/2026 của công ty ở mức 232,5 tỉ đồng. Kết quả kinh doanh ghi nhận mức lỗ trước thuế khoảng 30 tỉ đồng. Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, Rồng Việt ước đạt doanh thu gần 202 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu đến từ sự tăng trưởng tích cực của hoạt động môi giới và cho vay (tăng lần lượt 66% và 29% so với cùng kỳ).