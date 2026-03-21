Sức khỏe

Rốt cuộc đánh răng mấy lần mỗi ngày mới đúng?

M.P
21/03/2026 11:19 GMT+7

Đánh răng là thói quen quen thuộc nhưng nhiều người vẫn băn khoăn nên thực hiện bao nhiêu lần mỗi ngày. Người chỉ đánh buổi sáng, người lại đánh sau mỗi bữa ăn. Vậy đâu là cách đúng theo khoa học?

Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ, khuyến nghị chung cho người trưởng thành là đánh răng 2 lần mỗi ngày, mỗi lần ít nhất 2 phút với kem đánh răng chứa fluoride. Đây được xem là tần suất tối ưu giúp loại bỏ mảng bám, giảm nguy cơ sâu răng và bệnh nướu.

Giải thích rõ hơn, các chuyên gia cho biết mảng bám vi khuẩn hình thành liên tục trên răng. Khi ăn thực phẩm chứa đường, vi khuẩn sẽ tạo axit tấn công men răng, lâu dài dẫn đến sâu răng. Vì vậy, việc đánh răng đều đặn sáng và tối giúp kiểm soát quá trình này hiệu quả, theo Mayo Clinic.

Đánh răng 2 lần mỗi ngày là “nền tảng của chăm sóc răng miệng"

Bà Christine Frank, bác sĩ nha khoa ở Mỹ, cho biết đánh răng 2 lần mỗi ngày là “nền tảng của chăm sóc răng miệng”, đồng thời nhấn mạnh việc làm sạch kẽ răng mỗi ngày cũng quan trọng không kém để loại bỏ vi khuẩn ở những vị trí bàn chải không chạm tới, theo Healthline.

Không nên đánh răng ngay sau ăn thực phẩm có tính axit

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tần suất đánh răng có thể linh hoạt hơn. Những người niềng răng, dễ sâu răng hoặc ăn uống nhiều trong ngày có thể cần đánh răng thêm sau bữa ăn. Dù vậy, các chuyên gia lưu ý không nên đánh răng ngay sau khi ăn thực phẩm có tính axit (như nước cam, nước ngọt) vì có thể làm tổn thương men răng, theo Mayo Clinic.

Ở chiều ngược lại, đánh răng quá nhiều hoặc chà mạnh cũng không tốt. Việc này có thể gây mòn men răng, tụt nướu và khiến răng nhạy cảm hơn. Do đó, điều quan trọng không chỉ là số lần đánh răng mà còn là kỹ thuật đúng và sử dụng bàn chải lông mềm.

Ngoài ra, Hiệp hội Nha khoa Mỹ cũng khuyến cáo nên kết hợp đánh răng với dùng chỉ nha khoa mỗi ngày, thay bàn chải và khám răng định kỳ để duy trì sức khỏe răng miệng toàn diện.

Với nhiều người, đánh răng 2 lần/ngày là đủ và khoa học nhất. Quan trọng hơn cả là duy trì đều đặn, đúng cách và kết hợp chăm sóc răng miệng toàn diện để bảo vệ nụ cười lâu dài, theo Mayo Clinic.

Lựa chọn bàn chải và kem đánh răng phù hợp 

Bên cạnh tần suất đánh răng, việc lựa chọn bàn chải và kem đánh răng phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe răng miệng. Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ, nên ưu tiên bàn chải lông mềm để làm sạch mảng bám hiệu quả mà không gây tổn thương nướu hay mòn men răng. Đồng thời, kem đánh răng chứa fluoride được xem là “tiêu chuẩn vàng” giúp củng cố men răng và phòng ngừa sâu răng. 

Bác sĩ Matthew Messina, phát ngôn viên của Hiệp hội Nha khoa Mỹ, cho biết việc chọn đúng sản phẩm không chỉ giúp làm sạch tốt hơn mà còn giảm nguy cơ các bệnh lý răng miệng lâu dài. Vì vậy, thay bàn chải định kỳ và sử dụng kem đánh răng phù hợp là bước không thể thiếu trong chăm sóc răng miệng hằng ngày.

