Ngày 18.8, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM phối hợp các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đến từ Đại học Queensland, Úc, triển khai chương trình tập huấn về nghiên cứu, xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng, giai đoạn 2025 - 2030.

Đây là chương trình điều tra sức khỏe răng miệng trong nước, do Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội, cùng các giáo sư, tiến sĩ Đại học Queensland, Australia thực hiện.

Theo khảo sát của Đại học Queensland, thế giới có khoảng 3,5 tỉ người có bệnh về răng miệng. Trung bình mỗi năm thế giới chi khoảng 380 tỉ USD cho việc điều trị, chăm sóc sức khỏe răng miệng. Tại Việt Nam, sâu răng và bệnh nha chu chiếm số nhiều.

Theo Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM Lê Trung Chánh, điều tra sức khỏe răng miệng nhằm xây dựng chiến lược về dự phòng, chăm sóc

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa II Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, cho rằng việc điều tra sức khỏe răng miệng trên toàn quốc sẽ có ý nghĩa chiến lược, nhằm cung cấp bằng chứng khoa học chính xác về thực trạng sức khỏe răng miệng của người dân Việt Nam, góp phần xây dựng định hướng, chính sách quốc gia về dự phòng, chăm sóc và nâng cao sức khỏe răng miệng cộng đồng trong giai đoạn mới.

Để bảo đảm tính khoa học, chuẩn hóa và độ tin cậy cao của kết quả nghiên cứu, công tác đào tạo, tập huấn định chuẩn cho y bác sĩ, nhân sự tham gia là yêu cầu rất quan trọng. Do đó, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM phối hợp các chuyên gia Đại học Queensland, tổ chức chương trình tập huấn khám định chuẩn phục vụ việc điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc lần thứ 4.

Theo tiến sĩ Lê Trung Chánh, chương trình điều tra sức khỏe răng miệng này theo đúng tiêu chuẩn của thế giới, có sự tham gia của hai bệnh viện đầu ngành về răng hàm mặt TP.HCM và Hà Nội, nhằm xây dựng một chiến lược về phòng bệnh, chăm sóc răng miệng cho trẻ em, học sinh, người dân.

Trả lời PV Thanh Niên, giáo sư Đỗ Giang Lộc (Đại học Queensland) cho biết, trước mắt các chuyên gia của trường sẽ tập huấn với các y bác sĩ của hai bệnh viện trên về phương pháp điều tra dịch tễ. Dự kiến tháng 9.2025 sẽ bắt đầu triển khai chương trình tại các tỉnh thành; thời gian điều tra dự kiến ít nhất là 1 năm.

Giáo sư Đỗ Giang Lộc (Đại học Queensland) đang tập huấn về điều tra sức khỏe răng miệng tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, sáng 18.8

Theo đó, việc điều tra tình trạng sức khỏe răng miệng sẽ triển khai ở các độ tuổi: mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và nhóm 15 trở lên. Từ đó xây dựng kế hoạch nha khoa quốc gia, có kế hoạch chăm sóc sức khỏe răng miệng trong nước; cũng như sẽ góp phần xây dựng chính sách về phòng bệnh răng miệng…