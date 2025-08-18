Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Điều tra sức khỏe răng miệng trong nước

Khánh Vy
Khánh Vy
18/08/2025 15:15 GMT+7

Việc điều tra về tình trạng sức khỏe răng miệng trên diện rộng nhằm đưa ra chiến lược dự phòng, chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Ngày 18.8, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM phối hợp các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đến từ Đại học Queensland, Úc, triển khai chương trình tập huấn về nghiên cứu, xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng, giai đoạn 2025 - 2030.

Đây là chương trình điều tra sức khỏe răng miệng trong nước, do Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội, cùng các giáo sư, tiến sĩ Đại học Queensland, Australia thực hiện.

Theo khảo sát của Đại học Queensland, thế giới có khoảng 3,5 tỉ người có bệnh về răng miệng. Trung bình mỗi năm thế giới chi khoảng 380 tỉ USD cho việc điều trị, chăm sóc sức khỏe răng miệng. Tại Việt Nam, sâu răng và bệnh nha chu chiếm số nhiều.

Điều tra sức khỏe răng miệng trong nước - Ảnh 2.

Theo Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM Lê Trung Chánh, điều tra sức khỏe răng miệng nhằm xây dựng chiến lược về dự phòng, chăm sóc

ẢNH: BS KHÔI

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa II Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, cho rằng việc điều tra sức khỏe răng miệng trên toàn quốc sẽ có ý nghĩa chiến lược, nhằm cung cấp bằng chứng khoa học chính xác về thực trạng sức khỏe răng miệng của người dân Việt Nam, góp phần xây dựng định hướng, chính sách quốc gia về dự phòng, chăm sóc và nâng cao sức khỏe răng miệng cộng đồng trong giai đoạn mới.

Để bảo đảm tính khoa học, chuẩn hóa và độ tin cậy cao của kết quả nghiên cứu, công tác đào tạo, tập huấn định chuẩn cho y bác sĩ, nhân sự tham gia là yêu cầu rất quan trọng. Do đó, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM phối hợp các chuyên gia Đại học Queensland, tổ chức chương trình tập huấn khám định chuẩn phục vụ việc điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc lần thứ 4.

Theo tiến sĩ Lê Trung Chánh, chương trình điều tra sức khỏe răng miệng này theo đúng tiêu chuẩn của thế giới, có sự tham gia của hai bệnh viện đầu ngành về răng hàm mặt TP.HCM và Hà Nội, nhằm xây dựng một chiến lược về phòng bệnh, chăm sóc răng miệng cho trẻ em, học sinh, người dân.

Trả lời PV Thanh Niên, giáo sư Đỗ Giang Lộc (Đại học Queensland) cho biết, trước mắt các chuyên gia của trường sẽ tập huấn với các y bác sĩ của hai bệnh viện trên về phương pháp điều tra dịch tễ. Dự kiến tháng 9.2025 sẽ bắt đầu triển khai chương trình tại các tỉnh thành; thời gian điều tra dự kiến ít nhất là 1 năm.

Điều tra sức khỏe răng miệng trong nước - Ảnh 3.

Giáo sư Đỗ Giang Lộc (Đại học Queensland) đang tập huấn về điều tra sức khỏe răng miệng tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, sáng 18.8

ẢNH: BS KHÔI

Theo đó, việc điều tra tình trạng sức khỏe răng miệng sẽ triển khai ở các độ tuổi: mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và nhóm 15 trở lên. Từ đó xây dựng kế hoạch nha khoa quốc gia, có kế hoạch chăm sóc sức khỏe răng miệng trong nước; cũng như sẽ góp phần xây dựng chính sách về phòng bệnh răng miệng…

Chương trình nha học đường, dự phòng sâu răng cho học sinh theo mô hình trường - trạm (Đề án 5628) được Bộ Y tế phê duyệt, đã thực hiện thời gian qua.

Đây là chương trình nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh răng hàm mặt và dự phòng bệnh răng miệng trong cộng đồng, giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó giao Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM phụ trách triển khai đề án tại phía nam.

Điều tra sức khỏe răng miệng trong nước - Ảnh 1.

Y bác sĩ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM thực hiện chương trình nha học đường ở TP.HCM

ẢNH: BVCC

Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM đã triển khai chương trình nha học đường theo mô hình trường - trạm tại Vĩnh Long, Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long), TP.HCM, Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi).

Tại TP.HCM, qua triển khai chương trình ở nhiều trường, ghi nhận giúp giảm tỷ lệ sâu răng chung xuống còn 40%; sâu răng sữa còn 33%; sâu răng vĩnh viễn còn 8% và sâu răng cối vĩnh viễn chỉ còn 7%. Tỷ lệ viêm nướu cũng giảm xuống mức 10%...

Tin liên quan

Ứng dụng AI trong điều trị răng hàm mặt

Ứng dụng AI trong điều trị răng hàm mặt

Theo bác sĩ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM, trí tuệ nhân tạo (AI) giúp hỗ trợ trong chẩn đoán, điều trị, quyết định lâm sàng.

Khám phá thêm chủ đề

Răng miệng chăm sóc sức khỏe răng miệng Điều tra sức khỏe răng miệng Sâu răng nha chu Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM nha học đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận