Rủ nhau chụp ảnh tết sớm: Những địa điểm ‘hot rần rần’ năm nay

Những địa điểm chụp ảnh tết hot "rần rần"

Ghi nhận tại tu viện Khánh An (P.An Phú Đông, TP.HCM), từ sáng sớm những ngày đầu tháng 11 đã có nhiều bạn trẻ trong trang phục truyền thống đến chụp ảnh với không gian kiến trúc cổ kính. Thay vì đợi đến những ngày cận tết, nhiều người đã lên lịch chụp từ sớm để chủ động thời gian và có không gian thoải mái hơn.

Dù không phải ngày cuối tuần, nhiều bạn trẻ vẫn đến tu viện Khánh An chụp ảnh tết sớm ẢNH: MAI QUỲNH

Tu viện Khánh An mang phong cách kiến trúc Á đông, được nhiều bạn trẻ lựa chọn chụp các bộ ảnh với áo dài, Việt phục ẢNH: MAI QUỲNH

Có mặt tại tu viện Khánh An từ hơn 8 giờ sáng, Đào Thị Ngọc Hương (24 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.HCM) cho biết những năm trước, cô thường chụp ảnh tết khá sát ngày năm mới nên phải chen chúc với nhiều người. Vì vậy, năm nay Hương quyết định đi chụp sớm hơn.

"Mình nhận thấy năm nay nhiều bạn trẻ đi chụp ảnh tết sớm hơn mọi năm rất nhiều nên cũng muốn tranh thủ đi sớm để tận hưởng không khí này, vừa tránh đông đúc, vừa có thời gian thoải mái tạo dáng, lựa chọn góc chụp", Hương chia sẻ.

Ngọc Hương (bên trái) cùng bạn bè tranh thủ chụp ảnh tết sớm để tránh cảnh đông đúc ẢNH: MAI QUỲNH

Còn Lại Thị Tường Vy (21 tuổi, ngụ P.Lâm Viên, Đà Lạt) có dịp vào TP.HCM chơi, Vy đã tranh thủ thực hiện bộ ảnh Tết tại tu viện Khánh An sau khi tình cờ nhìn thấy một bộ ảnh được chụp tại địa điểm này trên TikTok. Vy cho biết cô bị thu hút bởi khung cảnh nơi đây vì vừa có kiến trúc đẹp, vừa phù hợp với không khí tết và bộ Việt phục mình đã chọn.

"Mình chọn chụp ảnh tết sớm vì thời điểm này còn vắng, ít người hơn, khi chụp ảnh cũng đỡ bị vướng người khác vào khung hình. Hơn nữa, chụp sớm giúp mình chủ động thời gian, không phải cập rập nhiều thứ như khi gần đến tết", Vy chia sẻ.

Năm nay, Tường Vy chọn mặc Việt phục để có bộ ảnh tết đẹp ẢNH: MAI QUỲNH

Tại Lăng Ông Bà Chiểu (P.Gia Định, TP.HCM; trước là P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nhiều bạn trẻ cũng tìm đến để thực hiện những bộ ảnh đón xuân. Với kiến trúc cổ kính, không gian yên tĩnh và nét trang nghiêm, nơi đây trở thành địa điểm chụp ảnh phù hợp cho những bộ ảnh áo dài truyền thống.

Có mặt tại Lăng Ông Bà Chiểu từ khoảng 9 giờ sáng, Dương Thị Thanh Ngân (20 tuổi, ngụ P.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết cô lựa chọn nơi đây để chụp ảnh vì yêu thích kiến trúc cổ kính của địa điểm này. Theo Ngân, khung giờ từ 8 - 10 giờ sáng là thích hợp nhất để chụp ảnh ngoại cảnh vì ánh nắng vừa đẹp, không quá gắt. "Nếu đi sớm quá thì chưa có nắng, còn chụp vào buổi trưa thì nắng gắt. Mình nghĩ chụp ở đây nên mặc áo dài, nhất là những bộ có màu sắc nổi bật, sẽ cho ra những bức ảnh đẹp, phù hợp với không gian nơi này hơn", Ngân chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ chọn Lăng Ông Bà Chiểu làm địa điểm chụp tết sớm ẢNH: MAI QUỲNH

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 30 phút di chuyển, Bảo tàng Áo dài (P.Long Phước, TP.HCM) cũng là địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Với diện tích khoảng 20.000 m², nơi đây có không gian rộng rãi, nhiều cây xanh đan xen với các khu vực hồ, ao, khu trưng bày… tạo nên nhiều góc chụp đa dạng. Không gian thoáng đãng cũng giúp người trẻ thoải mái tạo dáng, hạn chế tình trạng đông đúc. Bảo tàng mở cửa từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 30 hằng ngày.

Một địa điểm nổi tiếng khác mà bạn trẻ có thể tham khảo là tu viện Vĩnh Nghiêm (P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM; trước là P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM). Với kiến trúc thuần Việt, nổi bật bởi mái ngói đỏ, nền đá tông màu xám chạm trổ phù hợp với các bộ ảnh áo dài, Việt phục. Tuy nhiên, người trẻ cần lưu ý thời gian mở cửa của tu viện. Cụ thể, nơi đây chỉ mở cửa đón khách cả ngày vào chủ nhật và các ngày lễ; từ thứ hai đến thứ bảy, thời gian mở cửa từ 17 giờ đến 19 giờ.

ẢNH: MAI QUỲNH

Mới đầu tháng 11 dương lịch, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đi chụp ảnh tết sớm ẢNH: MAI QUỲNH

Bí quyết để có bộ ảnh tết đẹp ưng ý

Đỗ Thị Thu Thảo (26 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do tại P.Long Bình, TP.HCM) cho rằng, bên cạnh trang phục, thì kiểu tóc và các phụ kiện đi kèm như hoa, quạt giấy, mấn, trâm cài… cũng cần được lựa chọn hài hòa để phù hợp nhất với chủ đề bộ ảnh. Ngoài ra, khi chụp ngoài trời, các bạn trẻ cũng nên chuẩn bị quạt cầm tay để tránh oi bức, hạn chế đổ mồ hôi, ảnh hưởng đến lớp trang điểm và tạo cảm giác thoải mái hơn trong buổi chụp.

Không gian rộng rãi với hồ nước và nhiều cây xanh tại Bảo tàng Áo dài mang đến nhiều góc chụp ảnh cho các bạn trẻ ẢNH: MAI QUỲNH

Theo Nguyễn Văn Kiệt (30 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do tại TP.HCM), khung giờ chụp cũng là yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bộ ảnh. Mỗi địa điểm sẽ có đặc điểm ánh sáng đẹp khác nhau, vì vậy người trẻ nên tìm hiểu trước hoặc trao đổi với nhiếp ảnh gia từng có kinh nghiệm chụp tại nơi đó để lựa chọn khung giờ phù hợp. Và đặc biệt, mọi người cần tìm hiểu trước thời gian mở cửa, đón khách của từng địa điểm để chủ động sắp xếp lịch trình.

ẢNH: MAI QUỲNH

Bạn trẻ háo hức đi chụp ảnh tết sớm ẢNH: MAI QUỲNH

Anh Kiệt cho biết so với những năm trước thì năm nay nhu cầu chụp ảnh tết của các bạn trẻ tăng cao, nhiều khách hàng có xu hướng đặt lịch sớm hơn so với mọi năm. Dù chỉ mới đầu tháng 11, anh đã thực hiện khoảng 20 bộ ảnh tết cho khách. Vì vậy theo anh Kiệt, người trẻ nên chủ động đặt lịch trước, đi chụp sớm để tránh cảnh đông đúc và có nhiều không gian tạo dáng hơn. Bên cạnh đó, các bạn nên trao đổi trước với nhiếp ảnh gia về địa điểm, ý tưởng chụp ảnh cũng như phong cách mình mong muốn.

"Khi đã thống nhất những nội dung này từ trước, cả người chụp lẫn nhiếp ảnh gia đều có sự chuẩn bị chu đáo hơn, tránh lúng túng khi bắt đầu buổi chụp", Kiệt cho biết.