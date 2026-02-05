Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Hồ Con Rùa ‘thay áo mới’, người trẻ khen đẹp rủ nhau đến chụp ảnh tết

Thảo Phương
Thảo Phương
05/02/2026 14:22 GMT+7

Những ngày cận tết, nếu ghé qua khu vực Hồ Con Rùa (P. Xuân Hòa, TP.HCM, trước đây thuộc Q.3), dễ dàng nhận ra nơi vốn quen thuộc này đang “khoác” lên mình một diện mạo mới. Màu sơn mới hòa cùng gam màu rực rỡ của hoa mai, hoa đào, khiến không gian trở nên sáng sủa, trẻ trung hơn hẳn.

Theo ghi nhận của chúng tôi trong buổi sáng, khu vực quanh Hồ Con Rùa khá đông người. Có nhóm bạn trẻ rủ nhau đến chụp ảnh, có người đến đây đi dạo, ngồi hóng mát, thong thả ngắm nhìn sự đổi thay của địa danh quen thuộc. Nổi bật giữa khung cảnh ấy là những “nàng thơ” trong tà áo dài đủ màu sắc, xúng xính tạo dáng bên hoa mai, hoa đào và những tiểu cảnh xuân được bài trí quanh hồ.

Hồ Con Rùa ‘thay áo mới’, nhiều người khen đẹp rủ nhau đến chụp ảnh tết - Ảnh 1.

Hồ Con Rùa như được khoác lên mình "chiếc áo mới"

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hồ Con Rùa ‘thay áo mới’, nhiều người khen đẹp rủ nhau đến chụp ảnh tết - Ảnh 2.

Sắc hoa rực rỡ

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hồ Con Rùa ‘thay áo mới’, nhiều người khen đẹp rủ nhau đến chụp ảnh tết - Ảnh 3.

Nhiều người tạo dáng chụp ảnh tết

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong số những bạn trẻ đến chụp ảnh, Bùi Thị Quỳnh Như, sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM, cho biết đã tranh thủ cùng bạn ra Hồ Con Rùa ghi lại bộ ảnh xuân trước khi về quê nghỉ tết. “Mọi năm mình hay chụp ảnh tết ở chùa, nhưng năm nay thấy Hồ Con Rùa chỉnh trang đẹp quá nên đổi địa điểm. Dù có sửa hay không thì chỗ này vẫn có nét đẹp riêng, nhưng hiện tại nhìn mới mẻ, sáng sủa hơn. Trên mạng có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng riêng mình thì thấy đẹp. Đến đây rồi mới thấy chụp áo dài rất hợp”, Quỳnh Như chia sẻ.

Hồ Con Rùa ‘thay áo mới’, nhiều người khen đẹp rủ nhau đến chụp ảnh tết - Ảnh 4.

Quỳnh Như yêu thích sự chỉnh trang mới mẻ này của Hồ Con Rùa

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ có người trẻ, nhiều người đã gắn bó lâu năm với TP.HCM cũng tỏ ra thích thú trước diện mạo mới của Hồ Con Rùa. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi), cho biết đã sống ở thành phố hơn 10 năm, nhưng đây là lần hiếm hoi chị thấy nơi này được chỉnh trang theo hướng rực rỡ, mang không khí tết rõ rệt như vậy. 

“Cá nhân mình thấy sau khi chỉnh trang, Hồ Con Rùa nhìn tươi mới hơn hẳn, chỉ cần bước tới là đã thấy không khí tết. Mình thích nhất là những bông hoa sen dưới hồ đang nở. Quá thích sự mới mẻ này nên hôm nay tranh thủ diện áo dài ra đây chụp một bộ ảnh kỷ niệm”, chị Thảo nói.

Hồ Con Rùa ‘thay áo mới’, nhiều người khen đẹp rủ nhau đến chụp ảnh tết - Ảnh 5.

Tranh thủ dịp thay đổi này, chị Thảo chụp bộ ảnh tết ở Hồ Con Rùa

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đi một vòng quanh hồ, dễ thấy các cụm hoa được bố trí khá dày, từ mai, đào, cúc mâm xôi đặt dọc lối đi. Dưới hồ, cũng có những chậu hoa tươi đang nở, bên cạnh là tiểu cảnh những chiếc xuồng chở đầy hoa, tạo nên một tổng thể rực rỡ sắc xuân. Sự sắp đặt này đủ để biến không gian quen thuộc thành một “phim trường” ngoài trời cho những ai muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp với áo dài.

Hồ Con Rùa ‘thay áo mới’, nhiều người khen đẹp rủ nhau đến chụp ảnh tết - Ảnh 6.

Các bậc cầu thang, mọi lối đi đều được sơn mới

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hồ Con Rùa ‘thay áo mới’, nhiều người khen đẹp rủ nhau đến chụp ảnh tết - Ảnh 7.

Dưới nước có những chậu cây cùng một số chiếc xuồng chở hoa tươi

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hồ Con Rùa ‘thay áo mới’, nhiều người khen đẹp rủ nhau đến chụp ảnh tết - Ảnh 8.

Không gian mới mẻ, rực rỡ sắc xuân

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng đang mải mê tạo dáng bên cành mai vàng rực, chị Nguyễn Thị Đài Trang (35 tuổi, kinh doanh tự do, ngụ TP.HCM) cho biết đây đã là bộ đồ thứ ba chị thay để chụp ảnh trong buổi sáng. “Mình đi từ sớm, mấy ngày này ra đường thấy đâu đâu cũng có không khí tết. Nhiều năm ở thành phố, mình thấy lần chỉnh trang này làm Hồ Con Rùa sáng và đẹp hơn hẳn, đúng kiểu như thay một chiếc áo mới. Mình đã chụp ở đây nhiều lần rồi, nhưng có lẽ năm nay sẽ là bộ ảnh ưng ý nhất. Trang trí cũng nhiều hoa hơn, mình nghĩ sắp tới các bạn trẻ sẽ ra đây check-in rất đông”, chị Trang chia sẻ.

Hồ Con Rùa ‘thay áo mới’, nhiều người khen đẹp rủ nhau đến chụp ảnh tết - Ảnh 9.

Chị Trang tạo dáng bên cành mai vàng

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hồ Con Rùa ‘thay áo mới’, nhiều người khen đẹp rủ nhau đến chụp ảnh tết - Ảnh 10.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hồ Con Rùa ‘thay áo mới’, nhiều người khen đẹp rủ nhau đến chụp ảnh tết - Ảnh 11.

Diện mạo mới của Hồ Con rùa

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh những người đến chụp hình, không ít người chỉ đơn giản ghé lại ngồi hóng mát, ngắm nhìn sự đổi thay của một góc phố quen.

Hồ Con Rùa ‘thay áo mới’, nhiều người khen đẹp rủ nhau đến chụp ảnh tết - Ảnh 12.

Nhiều người mặc áo dài đến đây để chụp ảnh tết

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

 

