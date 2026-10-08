Rùa hay chim lạc sẽ thành linh vật nổi bật của IP văn hóa Việt?

Bà Trần Thị Tám, Giám đốc Ipcon Vietnam, giới thiệu nhiều linh vật IP văn hóa do đơn vị sáng tạo, phát triển và khai thác tại Diễn đàn Công nghệ số và AI trong kiến tạo nền kinh tế sáng tạo - Từ tài nguyên văn hóa đến năng lực cạnh tranh quốc gia, diễn ra ngày 8.10 tại Hà Nội. Trong đó có voi Linh Sơn ở Yên Tử, rùa Đậu Đậu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và chim Lạc Lạc tại Khu di tích Đền Hùng.

Hình ảnh chim Lạc Lạc được lấy cảm hứng từ họa tiết trên trống đồng ẢNH: NVCC

Theo bà Tám, voi Linh Sơn được phát triển từ các hình tượng gắn với Yên Tử như voi trắng và hình ảnh tu sĩ, sau đó được ứng dụng vào sản phẩm lưu niệm, tour trải nghiệm và nội dung số dành cho du khách. Rùa Đậu Đậu lấy cảm hứng từ hệ thống 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, được phát triển thành các sản phẩm và ứng dụng phục vụ hoạt động tham quan, trải nghiệm, học tập. Trong khi đó, chim Lạc Lạc được xây dựng từ cảm hứng họa tiết trên trống đồng, hiện được khai thác qua sản phẩm du lịch, các hoạt động văn hóa và nội dung số mang tính giáo dục.

Bà Tám cũng dẫn trường hợp gấu Kumamon của tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) như một ví dụ về cách một nhân vật được xây dựng thành IP có khả năng tạo ra giá trị kinh tế và sức lan tỏa rộng. Theo bà, Kumamon là nhân vật hư cấu được tạo ra thông qua một cuộc thi, sau đó được quản lý và khai thác theo những quy định, điều kiện sử dụng cụ thể. Doanh thu liên quan đến Kumamon được tỉnh Kumamoto công bố ở mức khoảng 100 tỉ yên trong giai đoạn 2011 - 2021.

Hình ảnh voi Linh Sơn ở Yên Tử ẢNH: NVCC

Từ đó, bà Tám cho rằng việc phát triển IP văn hóa có thể góp phần đưa các giá trị, hình ảnh và câu chuyện văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời mở ra thêm hướng khai thác giá trị kinh tế từ tài nguyên văn hóa.

IP văn hóa mở rộng không gian khai thác

Một vấn đề khác được bà Trần Thị Tám đề cập là mối quan hệ giữa IP văn hóa và IP công nghệ. Theo bà, IP công nghệ thường gắn với một lĩnh vực chuyên môn cụ thể, trong khi IP văn hóa có khả năng kết nối và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Công nghệ vì thế có thể trở thành công cụ hỗ trợ việc phát triển, truyền tải và mở rộng trải nghiệm đối với các IP văn hóa.

Chẳng hạn, công nghệ mapping 3D có thể được ứng dụng để tạo các trải nghiệm trình chiếu, giúp du khách tiếp cận nội dung theo những cách trực quan và sinh động hơn.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số VH-TT-DL (Bộ VH-TT-DL), cho rằng công nghệ đang mở ra thêm khả năng lưu trữ và mở rộng phạm vi tiếp cận các giá trị văn hóa. Những giá trị từng chủ yếu tồn tại trong một không gian, cộng đồng hoặc địa phương có thể được giới thiệu tới công chúng ở quy mô rộng hơn.

Tuy nhiên, theo bà Lan, công nghệ không tự tạo ra giá trị văn hóa mà cần được đặt trong một hệ sinh thái đồng bộ, gồm dữ liệu chất lượng, nội dung đặc sắc, đội ngũ sáng tạo, mô hình kinh doanh phù hợp và môi trường pháp lý minh bạch.

Cũng tại diễn đàn, ban tổ chức công bố giải thưởng Rồng xanh nhằm tìm kiếm các IP văn hóa đang góp phần làm mới cách tiếp cận di sản thông qua tư duy đương đại và công nghệ.

Giải thưởng gồm 6 hạng mục: Rồng xanh Di sản, tôn vinh các sáng kiến, dự án phát huy giá trị di sản bằng công nghệ; Rồng xanh Thương hiệu, dành cho các mô hình du lịch; Rồng xanh Công nghiệp văn hóa, tôn vinh sản phẩm, mô hình khai thác giá trị kinh tế từ văn hóa; Rồng xanh Đổi mới sáng tạo, dành cho các giải pháp công nghệ, mô hình đổi mới trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và di sản; Rồng xanh STEAM, tôn vinh những đóng góp trong đào tạo về đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa; và Rồng xanh Impact, dành cho các địa phương, tổ chức, cá nhân tạo ra những tác động tích cực, bền vững và có sức lan tỏa đối với cộng đồng, đồng thời góp phần giới thiệu các giá trị văn hóa Việt Nam.

Bà Nguyễn Thanh Giang, đại diện ban tổ chức, cho biết thông qua giải thưởng, Rồng xanh hướng tới việc hình thành một không gian kết nối các dự án, IP, nhà sáng tạo, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư, công nghệ, địa phương và thị trường trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo.