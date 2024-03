Rực rỡ 6 năm 'Ký Ức Hội An' - văn hóa thắp sáng miền di sản

Mang văn hóa Việt ra quốc tế

Ngày 18.3.2018, show diễn thực cảnh Ký Ức Hội An quy tụ gần 500 diễn viên xuất hiện trên sân khấu độc đáo giữa sông Hoài. Hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất kết hợp đạo cụ chuyên nghiệp, show đưa nghệ thuật vào lịch sử văn hóa di sản, làm mới vùng đất quen thuộc trên bản đồ du lịch quốc tế.

6 năm mang văn hóa Việt ra thế giới, Ký Ức Hội An vinh dự được ghi nhận những giải thưởng ấn tượng. Đặc biệt năm 2022, World Travel Awards (WTA) vinh danh Đảo Ký Ức Hội An là Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới. Năm 2023, "Oscar của ngành du lịch thế giới" WTA tiếp tục trao giải Tổ hợp văn hóa, du lịch và giải trí hàng đầu thế giới.

Hãng thông tấn Reuters cũng dành lời khen Ký Ức Hội An là "show diễn đẹp nhất thế giới".

Ký Ức Hội An là show diễn tiên phong quảng bá văn hóa Việt bằng nghệ thuật thực cảnh

Bằng nghệ thuật thực cảnh đẳng cấp, show diễn trở thành điểm nhấn ấn tượng của phố cổ Hội An, tái hiện chân thực giá trị văn hóa đặc sắc từ thuở khai hoang.

Đó là một Hội An trong dòng chảy 400 năm lịch sử, đám cưới Huyền Trân Công Chúa và vua Chăm Pa Chế Mân, hay những câu chuyện tình yêu cảm động, thương cảng hưng thịnh giao thương cùng hình ảnh Hội An bình yên, duyên dáng và độc đáo.

Chắt lọc từ tinh túy, Ký Ức Hội An mang đến trải nghiệm văn hóa khác biệt suốt 6 năm qua, góp phần làm giàu bản sắc, ghi dấu ấn độc đáo với du khách khắp thế giới.

Chuỗi sự kiện mang sắc màu thương cảng

Dịp này, Ký Ức Hội An tung ra hàng loạt chương trình độc đáo đậm sắc màu thương cảng Faifo từ ngày 16 đến 18.3, đón chào du khách đến với sự kiện kỷ niệm hành trình 6 năm đầy tự hào.

Ký Ức Hội An chờ đón du khách đến với loạt chương trình độc đáo kỷ niệm 6 năm ra mắt

Chương trình có chủ đề Từ Hội An đến Ký Ức Hội An, diễu hành đường phố đặc biệt từ Chùa Cầu đến Đảo Ký Ức Hội An (đường Bạch Đằng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu). Đây là bữa tiệc văn hóa nghệ thuật đường phố đầy màu sắc quy tụ hơn 100 diễn viên, với những bộ trang phục truyền thống độc đáo.

Các vũ công trình diễn những điệu nhảy bản sắc riêng của từng quốc gia tạo nên sự đa dạng văn hóa, như vũ điệu hội nhập với đội múa lân mạnh mẽ của Việt Nam, vũ điệu Yosakoi của những nụ cười Nhật Bản, vũ điệu đèn lồng tinh tế duyên dáng của Trung Quốc…

Tiếp đó, Vũ điệu đèn lồng tại Đảo Ký Ức Hội An tôn vinh sắc màu và sự đa dạng, sức mạnh của văn hóa Á Đông với sự của các diễn viên lộng lẫy. Các vũ công sải bước trên những con đường sắc màu, tượng trưng cho hành trình 6 năm rực rỡ mang văn hóa Việt ra thế giới của Ký Ức Hội An.

Đặc biệt, đêm 18.3, tròn 6 năm ra mắt "show diễn đẹp nhất thế giới" (theo Reuters), pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Đảo Ký Ức Hội An, chào tuổi mới với những hy vọng về một chặng đường mới thắp lửa tình yêu văn hóa Việt trong lòng du khách bốn phương.