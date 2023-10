Rực rỡ Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh

Tối 28.10 tại Quảng trường 30 Tháng 10 (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, với chủ đề "Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, T.Ư và đại diện nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, các vị khách quốc tế và lãnh đạo địa phương cùng hàng nghìn đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước khẳng định Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng Bắc bộ và khu vực phía bắc LÃ NGHĨA HIẾU

Chương trình được tổ chức trang trọng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghi thức lễ kỷ niệm và các hoạt động trước lễ kỷ niệm.

Nổi bật là hoạt động diễu hành hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh gồm 39 khối diễu hành với tổng quân số tham gia diễu hành hơn 2.500 người thuộc các lực lượng vũ trang, công an nhân dân, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng công nhân, doanh nhân, thanh niên, nhân dân các địa phương.

Trong tiếng nhạc hùng tráng, các khối diễu hành biểu dương lực lượng đã thể hiện khí thế mạnh mẽ của tỉnh Quảng Ninh đang không ngừng vươn lên phát triển toàn diện ở nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, màn trống hội đặc sắc, quy mô lớn với 600 trống hội do 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của đoàn Nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát Nhân dân Bộ Công an thể hiện đã mang đến cho khán giả, nhân dân một không khí hào hùng, lịch sử về truyền thống cách mạng vẻ vang, ý chí tự lực, tự cường vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh từ những ngày thành lập, xây dựng và phát triển.

Ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ và động viên quý giá để Quảng Ninh không ngừng phát huy truyền thống, vươn lên xây dựng tỉnh phát triển ngày càng vững mạnh LÃ NGHĨA HIẾU

Lễ kỷ niệm 60 năm là dấu mốc quan trọng không chỉ với tỉnh mà còn với những người con Quảng Ninh và những người yêu mến Quảng Ninh.

Chương trình nghệ thuật tại sự kiện diễn ra đầy màu sắc LÃ NGHĨA HIẾU

Lễ kỷ niệm có nhiều tiết mục hoành tráng được xâu chuỗi như một “giai điệu tự hào” về quá trình phát triển của tỉnh Quảng Ninh LÃ NGHĨA HIẾU

Các lực lượng diễu hành kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh LÃ NGHĨA HIẾU

Các nữ CSGT biểu dương lực lượng LÃ NGHĨA HIẾU

Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ thành danh là người con của tỉnh Quảng Ninh LÃ NGHĨA HIẾU

Các tiết mục nghệ thuật tại chương trình đã gợi nhắc về quá trình phát triển hào hùng của tỉnh Quảng Ninh LÃ NGHĨA HIẾU

Kết thúc chương trình là màn pháo hoa tầm cao rực rỡ sắc màu LÃ NGHĨA HIẾU