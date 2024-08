Rủi ro khi bán xe mà không làm thủ tục thu hồi biển số

Ngày 23.8, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2024, do đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì.

Tham dự hội nghị có đại diện các phòng, ban trực thuộc Công an TP.HCM và hơn 100 người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Hội nghị đối thoại với người dân liên quan đến các thủ tục hành chính như quản lý hành chính, giao thông, xuất nhập cảnh, đăng ký lưu trú cho khách qua đêm ở nhà nghỉ, khách sạn...



Trả lời câu hỏi của bà Lê Thị Bạch Tuyết (ở TP.Thủ Đức) về việc khi luật Căn cước 2023 có hiệu lực kể từ ngày 1.7 thì các trường hợp mất thẻ CCCD có cần trực tiếp đến cơ quan công an làm thủ tục cấp lại hay không, thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó trưởng phòng QLHC về TTXH (PC06) Công an TP.HCM, giải đáp, theo khoản 4 điều 25 luật Căn cước 2023 quy định thì trường hợp công dân đã được cấp thẻ căn cước (TCC) theo quy định của luật Căn cước 2023 (đã thu nhận thêm mống mắt) thì khi mất TCC, công dân có thể thực hiện làm thủ tục đăng ký cấp lại TCC trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan công an. Đối với trường hợp công dân mất thẻ CCCD thì vẫn phải trực tiếp đến cơ quan công an để làm lại thủ tục đăng ký cấp lại TCC.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị Ảnh: Nhật Thịnh

Đối với câu hỏi của ông Lê Thành Quang Khôi (ở H.Củ Chi) về việc thu nhận mống mắt có nguy hại cho mắt hay không, thượng tá Hải khẳng định việc thu nhận mống mắt được cơ quan quản lý căn cước thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng đặc biệt, được cơ quan y tế kiểm nghiệm nên không có nguy hại hay ảnh hưởng nào đến mắt của công dân.

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, việc thu thập thông tin sinh trắc giúp người dân tiện lợi trong việc thanh toán, di chuyển qua các cửa kiểm soát của máy bay, ga tàu. Đối với người Việt Nam vì nhiều nguyên nhân mà chưa xác định được quốc tịch, không có giấy tờ thì luật Căn cước năm 2023 đã hỗ trợ cấp giấy chứng nhận căn cước để sử dụng khi đi học, thuận tiện cho công tác quản lý hành chính.

Tại hội nghị, người dân cũng đặt câu hỏi về vấn đề liên quan đến mua bán xe. Thượng tá Đỗ Trung Dung, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những vấn đề phát sinh liên quan.

"Đối với chủ xe, trong vòng 30 ngày nếu không làm thủ tục thu hồi thì chủ xe phải chịu trách nhiệm như bị phạt nguội hoặc xe đó gây tai nạn. Người bán xe có thể làm thủ tục thu hồi sau hoặc người mua xe có thể đến công an làm thủ tục sau vẫn được chấp nhận chứ không nhất thiết phải đi cùng", thượng tá Đỗ Trung Dung nói.

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đình Dương khẳng định người dân, doanh nghiệp có thắc mắc cần tháo gỡ đối với các thủ tục hành chính có thể phản hồi, góp ý đến các cơ quan chuyên môn và sẽ được hỗ trợ cặn kẽ. Công an TP.HCM không ngừng hoàn thiện trong thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính. Mọi ý kiến góp ý, xây dựng của người dân, doanh nghiệp sẽ luôn được Công an TP.HCM ghi nhận, tiếp thu kịp thời nhằm đề ra biện pháp chấn chỉnh, từng bước hoàn thiện công tác xây dựng, tinh gọn thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tốt nhất quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

"Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị trực thuộc phải xem việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết mọi thắc mắc, hỗ trợ tốt nhất cho người dân trong các vấn đề này. Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ, góp ý từ người dân và doanh nghiệp", đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh.