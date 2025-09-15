Rủi ro khí hậu phủ bóng toàn nước Úc

Theo Reuters trích Báo cáo đánh giá rủi ro khí hậu quốc gia Úc được công bố ngày 15.9, không có cộng đồng nào ở Úc có thể tránh khỏi những rủi ro khí hậu đang diễn ra dồn dập, phức tạp và đồng thời. Chính phủ Úc cảnh báo rằng các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn.

Một lính cứu hỏa đi ngang qua khu rừng bốc cháy dữ dội ở bang New South Wales, Úc hồi năm 2019 ẢNH: AFP

Bộ trưởng Năng lượng Úc Chris Bowen cho biết trong một tuyên bố: "Mặc dù chúng ta không thể tránh khỏi những tác động của khí hậu, nhưng mọi hành động chúng ta thực hiện ngày hôm nay hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 sẽ giúp tránh những tác động tồi tệ nhất đối với cộng đồng và doanh nghiệp Úc".

Ông Bowen nhấn mạnh báo cáo trên là đánh giá toàn diện đầu tiên về những rủi ro do biến đổi khí hậu xảy ra trên khắp nước Úc, trong đó các vùng phía bắc đất nước, các cộng đồng xa xôi và vùng ngoại ô của các thành phố lớn sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương.

Bộ trưởng cho hay: "Người dân Úc hiện đang phải sống chung với hậu quả của biến đổi khí hậu nhưng rõ ràng là mọi mức độ nóng lên mà chúng ta ngăn chặn hiện nay sẽ giúp các thế hệ tương lai tránh được những tác động tồi tệ nhất trong những năm tới".

Ông Bowen cũng công bố một kế hoạch thích ứng quốc gia trước biến đổi khí hậu. Theo ông, kế hoạch này sẽ đặt ra một khuôn khổ để chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương phối hợp hành động tốt hơn. Chính phủ Úc sẽ sớm công bố bước tiếp theo trong kế hoạch giảm lượng khí thải carbon và đặt ra "mục tiêu đầy tham vọng và có thể đạt được vào năm 2035".

Kể từ năm 2022, chính phủ Úc đã chi 3,6 tỉ AUD (2,39 tỉ USD) vào các chương trình thích ứng với khí hậu với mục tiêu cắt giảm 43% lượng khí thải carbon vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.