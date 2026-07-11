Rủi ro từ những trang web chiếu lậu World Cup

Cuối tháng 6, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thông báo đã triệt phá gần 400 trang web phát sóng trái phép các trận đấu thuộc vòng chung kết FIFA World Cup do vi phạm luật bản quyền. Trước đó, tại Việt Nam, hàng loạt trang web chuyên chiếu lậu bóng đá, phim cũng bị cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên, web lậu là vấn nạn ở khắp nơi, chưa có biện pháp giải quyết triệt để.

Web lậu World Cup livestream nội dung 18+

Các website liên quan đến World Cup mọc lên như nấm sau mưa, liên tục đổi tên miền. Đáng báo động hơn là các trang này không chỉ phát lậu các trận đấu bóng mà còn livestream nội dung 18+ để kéo tương tác với người dùng.

Website chiếu bóng đá lậu kèm livestream nội dung 18+ và quảng cáo cờ bạc ẢNH: KHƯƠNG NHA

Các website này thường phát sóng lậu các trận bóng của World Cup, sau đó livestream nội dung phản cảm kèm khung bình luận. Song song đó, các quảng cáo cá độ bóng đá được chèn khắp màn hình. Người dùng chỉ vô tình nhấn vào một diện tích bất kỳ trên màn hình cũng có thể mở ra một trang mới. Các đường link này sẽ dẫn người dùng đến nhiều website lạ khác nhau. Một số trang web yêu cầu người xem phải tạo tài khoản, đăng nhập bằng email, số điện thoại, kèm thông tin cá nhân như số điện thoại. Nhiều trang web cờ bạc được cài cắm từ các website lậu dẫn dụ người dùng bằng những khoản thưởng lớn, cược lớn hoặc trả phí để được truy cập thêm nhiều dịch vụ khác.

Rủi ro người dùng phải đối mặt

Theo các chuyên gia an ninh mạng, khi chỉ truy cập vào luồng phát sóng bóng đá lậu, người dùng phải đối mặt nhiều nguy cơ bị tấn công bởi mã độc (malware), mã độc tống tiền (ransomware), lừa đảo trực tuyến (phishing) hoặc phần mềm gián điệp (spyware), thậm chí bị lôi kéo tham gia vào mạng botnet.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc an ninh mạng một công ty công nghệ tại Hà Nội, cảnh báo: "Các website stream gần như luôn nhúng quảng cáo độc hại (malvertising). Người xem có nguy cơ bị dẫn tới CAPTCHA giả yêu cầu bật thông báo push (dùng để spam quảng cáo/link độc hại dài hạn) hoặc yêu cầu cài 'extension/app' giả để xem full HD".

Theo ông Tuấn, kẻ gian thậm chí tinh vi cài cắm trojan ngân hàng trong nút "tắt tiếng" (mute) hoặc nút "phát" (play). Người dùng tưởng ấn vào đây để xem hoặc tắt tiếng nhưng thực chất đã kích hoạt script thu thập thông tin đăng nhập trong nền. Hoạt động này diễn ra âm thầm, khiến nhiều người không biết thông tin nhạy cảm đã bị thu thập khi nào.

Triệt phá đường dây cá cược ‘Xôi Lạc TV’: Kê biên hơn 300 tỉ đồng

Lực lượng đặc nhiệm chống vi phạm bản quyền World Cup thuộc Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE) cũng cảnh báo: "Các luồng phát sóng lậu không chỉ đánh cắp nội dung mà còn làm dấy lên nhiều lo ngại về bảo vệ người tiêu dùng và an ninh mạng gắn liền với cơ sở hạ tầng tội phạm rộng lớn".

ACE cảnh báo cơ sở hạ tầng liên quan đến vi phạm bản quyền có thể mở rộng ra ngoài các trang web và ứng dụng. Các mạng proxy dân dụng có thể bí mật biến các thiết bị của người dùng như smartphone, bộ định tuyến, TV, máy tính và thiết bị phát trực tuyến, thành cơ sở hạ tầng được sử dụng cho gian lận, tấn công mạng, vi phạm bản quyền, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Tại Việt Nam, cơ quan chức năng đang tăng cường rà soát vấn đề vi phạm bản quyền. Tính đến hết tháng 6.2026, cơ quan chức năng đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó có 1.073 website vi phạm đã bị ngăn chặn truy cập, gồm 263 website phim lậu, 177 website truyện lậu, 612 trang truyền hình trái phép. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến các nền tảng phát sóng bóng đá, phim lậu lớn như Xôi Lạc TV.