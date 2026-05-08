Rừng thông 3 lá ở Lạc Dương bị cưa hạ, nằm la liệt gây xót xa

Ngày 8.5, Công an xã Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm Lạc Dương khẩn trương xác minh, điều tra, truy tìm thủ phạm vụ cưa hạ rừng thông 3 lá trên một quả đồi gần quốc lộ 27C, thuộc thôn K'long K'lanh.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ cưa hạ rừng thông 3 lá được phát hiện vào ngày 28.4, trước dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 248 cây thông 3 lá bị cưa hạ, có đường kính gốc từ 8 - 30 cm, chủ yếu là cây dưới 25 cm. Trong số này, có 108 cây đường kính trên 10 cm với tổng khối lượng 7,753 m³; còn 140 cây đường kính dưới 8 cm chưa xác định khối lượng.

Điều đáng nói, khu đồi có hàng trăm cây thông bị cưa hạ chỉ cách quốc lộ 27C khoảng 300 m. Tại hiện trường, trên diện tích khoảng 2.900 m² có hàng trăm thân cây thông nằm la liệt, phần lớn bị cưa sát gốc rồi bỏ lại. Nhiều gốc còn tươi, nhựa trắng vẫn rỉ ra, lá chưa khô vàng.

Tại khu vực thông ba lá bị chặt hạ, nhiều cọc sắt được người dân đóng thành hàng dài dọc theo triền đồi, có dấu hiệu làm ranh giới, phân chia đất đai ẢNH: L.V

Ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương, cho biết phần lớn số cây bị cưa hạ là thông non tái sinh và khu vực này không nằm trong đất quy hoạch lâm nghiệp ẢNH: L.V