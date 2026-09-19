Rụng tóc từng mảng: Hơn 50% mọc lại tóc sau 24 tuần dùng thuốc

Nghiên cứu do tiến sĩ Arash Mostaghimi, Bệnh viện Brigham and Women’s, Trường Y Harvard (Mỹ), dẫn đầu và công bố trên JAMA Dermatology. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 có gần 1.400 người mắc rụng tóc từng mảng nghiêm trọng, được chia thành 2 nhóm dùng upadacitinib liều 15 hoặc 30 mg mỗi ngày.

Thuốc trị viêm khớp có thể giúp mọc lại tóc ở người rụng tóc từng mảng Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Hơn một nửa nhóm liều cao đạt mức mọc tóc đáng kể

Sau 24 tuần, khoảng một nửa người dùng liều 15 mg và 54% nhóm dùng 30 mg mọc lại tóc đủ để che phủ ít nhất 80% diện tích da đầu, theo Medical News Today.

Rụng tóc từng mảng là bệnh tự miễn mạn tính, xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công các nang tóc. Hiện bệnh chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn.

Thuốc tác động vào phản ứng miễn dịch

Tiến sĩ Joseph W. Fakhoury, bác sĩ chuyên về rụng tóc tại Mỹ, giải thích upadacitinib giúp giảm sự tấn công của hệ miễn dịch vào nang tóc, qua đó hỗ trợ nang tóc trở lại chu kỳ phát triển bình thường.

Theo tiến sĩ Mostaghimi, thuốc nhắm vào một con đường truyền tín hiệu tế bào quan trọng liên quan đến phản ứng viêm.

Kết quả cho thấy upadacitinib có tiềm năng trở thành một lựa chọn điều trị toàn thân cho người mắc rụng tóc từng mảng nghiêm trọng. Việc kiểm soát bệnh cũng có thể giúp cải thiện tình trạng rụng lông mày, lông mi và chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, đây là thuốc kê đơn có thể gây tác dụng phụ. Người bị rụng tóc từng mảng không nên tự dùng thuốc mà cần được bác sĩ da liễu đánh giá và chỉ định phù hợp.