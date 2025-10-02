Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Running Man Việt Nam' trở lại, hứa hẹn nhiều bất ngờ mới

Tuấn Duy
02/10/2025 05:45 GMT+7

Trước thềm lên sóng tập đầu tiên vào ngày 4.10, chương trình 'Running Man Việt Nam' mùa 3 đã có buổi ra mắt khán giả vào ngày 1.10 tại TP.HCM.

Trở lại sau 4 năm, Running Man Việt Nam mùa 3 có sự góp mặt của 7 nghệ sĩ, từ quen thuộc như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung đến lần đầu xuất hiện như Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Tuấn. Trấn Thành cho biết bản thân nhận lời quay lại vì đây là "thương hiệu" đã quá nổi tiếng ở Việt Nam nói riêng, châu Á nói chung, cũng như bị thuyết phục bởi mùa mới có format đặc biệt thu hút. Anh tiết lộ Quang Tuấn là "ẩn số" của chương trình, trong khi Anh Tú Atus "đầy mưu mẹo" còn Quân A.P "thật thà đến đáng thương". Trước đó, thông tin Liên Bỉnh Phát và Ninh Dương Lan Ngọc gặp chấn thương khiến khán giả lo lắng, nhưng cả hai đều cho biết sẽ thi đấu hết mình còn ban tổ chức cũng có sự điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Mùa 3 do Forest Studio, đơn vị từng gây ấn tượng với các dự án như Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, Eyes contact live…, sản xuất, phối hợp trực tiếp cùng Đài truyền hình SBS Hàn Quốc. Đại diện nhà sản xuất tiết lộ Running Man năm nay sẽ phát huy tối đa thế mạnh kể chuyện, biến một chương trình thiên về vận động thành thước phim điện ảnh nhiều cảm xúc. Năm nay cũng đặc biệt hơn khi màn xé bảng tên vốn là "thương hiệu" sẽ xuất hiện xuyên suốt thay vì chỉ ở tập cuối như trước đây. Mỗi 2 tập sẽ kể một câu chuyện, từ đó kết nối với nhau, hoàn chỉnh ở số cuối cùng - tập thứ 16. Ban tổ chức cũng "bật mí" nếu các mùa trước bị giới hạn về kỹ thuật, kinh phí… thì mùa này sẽ được đầu tư đặc biệt hơn hẳn. Đơn cử ở tập đầu tiên, chương trình đã tái hiện một đại dịch zombie nơi người chơi sẽ là những người tìm ra thuốc giải, cứu sống trái đất.

'Running Man Việt Nam' trở lại, hứa hẹn nhiều bất ngờ mới- Ảnh 1.

Chương trình sẽ phát sóng vào thứ bảy hằng tuần, từ ngày 4.10

ẢNH: BTC

Ninh Dương Lan Ngọc chấn thương trước thềm 'Running Man', ban tổ chức nói gì?

Ninh Dương Lan Ngọc chấn thương trước thềm 'Running Man', ban tổ chức nói gì?

Là quán quân mùa 1 'Running Man', Ninh Dương Lan Ngọc được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở mùa 3. Tuy vậy, thông tin cô bị chấn thương khiến không ít người hâm mộ cảm thấy lo lắng.

