Đời sống

Ruốc biển Quảng Ngãi nhuộm hồng mặt biển, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày

Hải Phong - Văn Chiến
02/03/2026 05:30 GMT+7

Mùa ruốc biển Quảng Ngãi đang vào rộ, vùng biển xã Vạn Tường chuyển sang màu hồng khi đàn ruốc xuất hiện. Mỗi thuyền có thể thu 6 - 10 triệu đồng/ngày từ 'lộc trời' ven bờ.

Những ngày đầu năm, mùa ruốc biển Quảng Ngãi vào rộ, vùng biển thôn An Cường (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) như được nhuộm hồng trong ánh bình minh. Từ tờ mờ sáng, hàng chục thuyền thúng rẽ sóng ra khơi đón "lộc trời", có thuyền thu về tiền triệu chỉ sau vài giờ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 5 giờ sáng, ngư dân đã tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ, nổ máy vươn khơi. Chỉ cách bờ chừng 1 km, những chiếc thuyền nhỏ dàn hàng tìm luồng ruốc. Khi mặt biển loang đỏ một vùng, đó cũng là lúc ngư dân nhanh tay vây lưới.

Ruốc biển Quảng Ngãi nhuộm hồng mặt biển , ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 1.

Ngư dân đang đánh bắt ruốc trên vùng biển thôn An Cường, xã Vạn Tường (Quảng Ngãi)

ẢNH: HẢI PHONG

Thương lái sẽ đi thúng hoặc thuyền công suất nhỏ ra tàu để thu mua ruốc. Hàng trăm giỏ nhựa chất cao, rực sắc hồng tươi được chuyền tay từ thuyền thúng lên bờ.

Khung cảnh lao động nhộn nhịp, tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy nổ xen lẫn tiếng cười nói tạo nên bức tranh mùa xuân đầy sức sống nơi làng biển.

Ông Nguyễn Phú (72 tuổi, thôn An Cường) cho biết ruốc xuất hiện theo mùa, thường từ tháng chạp đến khoảng tháng 3 âm lịch. "Ngư dân ra khơi bằng thúng hoặc thuyền nhỏ, thấy nước biển chuyển đỏ là biết ruốc về, lập tức vây bắt. Ruốc chỉ đánh bắt được ban ngày, chủ yếu ở vùng ven bờ", ông Phú nói.

Ruốc biển Quảng Ngãi nhuộm hồng mặt biển, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 2.

Ngư dân bán ruốc cho thương lái trên biển khi vừa đánh bắt xong

ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Nguyễn Thanh Tưởng (51 tuổi), khi thuyền trúng đậm, thương lái sẽ chèo thúng ra tận nơi thu mua trực tiếp rồi vận chuyển vào bờ. Nhờ vậy, ruốc được tiêu thụ nhanh, giữ được độ tươi.

Năm nay, theo nhiều ngư dân, ruốc biển về nhiều hơn so với cùng kỳ. Cả một vùng biển như nhuộm hồng. Từng giỏ ruốc đầy được khiêng vội lên bờ, chuyển thẳng lên xe của thương lái để kịp phơi nắng hoặc đưa về cơ sở chế biến.

Ruốc biển Quảng Ngãi nhuộm hồng mặt biển, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 3.

Thu hoạch mùa ruốc biển Quảng Ngãi

ẢNH: VĂN CHIẾN

Bà Phạm Thị Tám (65 tuổi, thôn An Cường) chia sẻ, ruốc tươi có thể bán ngay trong ngày hoặc phơi khô để bảo quản lâu dài. Nếu thời tiết không thuận lợi, thương lái sẽ muối mắm để giữ được lâu hơn. "Ruốc dễ làm, dễ bán, nên cứ vào mùa là bà con ai cũng phấn khởi", bà Tám nói.

Ông Bùi Duy Định (48 tuổi), thương lái thu mua ruốc tại thôn An Cường, cho biết mỗi thuyền trong ngày có thể đánh bắt từ 3 - 5 tạ ruốc, tùy luồng. Giá ruốc tươi hiện dao động khoảng 20.000 đồng/kg, ruốc khô từ 70.000 - 80.000 đồng/kg.

"Trung bình mỗi thuyền thu về 6 - 10 triệu đồng/ngày. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, nhân công, mỗi ngư dân lãi khoảng 1 - 3 triệu đồng/ngày", ông Định nói.

Ruốc biển Quảng Ngãi nhuộm hồng mặt biển , ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 4.

Ruốc có màu hồng tươi

ẢNH: VĂN CHIẾN

Ruốc biển Quảng Ngãi vào mùa từ tháng chạp đến khoảng tháng 3 âm lịch là kết thúc. Vì vậy, những ngày đầu năm mới, sau lễ mở biển, ngư dân tranh thủ vươn khơi "đón lộc". Có ngày ruốc nhiều, bà con đánh bắt từ sáng sớm đến tận chiều tối.

Ruốc biển Quảng Ngãi nhuộm hồng mặt biển , ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 5.

Những phụ nữ dùng cây tre khiêng giỏ ruốc từ bờ biển lên xe

ẢNH: VĂN CHIẾN

Dù mệt nhoài sau nhiều giờ lênh đênh, nhưng khi nhìn khoang thuyền đầy ắp ruốc, ai nấy đều rạng rỡ. Với ngư dân làng biển An Cường, một mùa ruốc trúng đậm không chỉ mang lại thu nhập khá mà còn là tín hiệu khởi đầu thuận lợi cho cả năm bám biển.

Hình ảnh đánh bắt ruốc của ngư dân Quảng Ngãi trên biển được PV ghi lại:

Ruốc biển Quảng Ngãi nhuộm hồng mặt biển , ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 6.

Ngư dân Quảng Ngãi dùng lưới vây để bắt ruốc

ẢNH: HẢI PHONG

Ruốc biển Quảng Ngãi nhuộm hồng mặt biển , ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 7.

Ruốc tràn trên mặt lưới

ẢNH: HẢI PHONG

Ruốc biển Quảng Ngãi nhuộm hồng mặt biển , ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 8.

Một số người dân dùng thúng để thả lưới vây khi phát hiện đàn ruốc

ẢNH: HẢI PHONG

Ruốc biển Quảng Ngãi nhuộm hồng mặt biển , ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 9.

Thương lái chở ruốc cập bờ

ẢNH: HẢI PHONG

Ruốc biển Quảng Ngãi nhuộm hồng mặt biển , ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 10.

Ruốc được liên tục đưa lên bờ để phơi

ẢNH: VĂN CHIẾN

Ruốc biển Quảng Ngãi nhuộm hồng mặt biển , ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 11.

Một góc làng chài An Cường nhộn nhịp mùa ruốc biển

ẢNH: VĂN CHIẾN

Ruốc biển Quảng Ngãi nhuộm hồng mặt biển , ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 12.

Ngư dân chạy thúng ra vào khu neo đậu để đi đánh bắt hải sản

ẢNH: HẢI PHONG


