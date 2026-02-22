Xuyên đêm vươn khơi, ngư dân Quảng Ngãi trúng 'lộc biển'

Rạng sáng 22.2 (mùng 6 tết), bãi biển thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bừng tỉnh trong ánh đèn pin le lói và tiếng máy thuyền rì rầm giữa màn đêm còn vương hơi lạnh. Từng chiếc thuyền thúng, tàu cá công suất nhỏ của ngư dân nối nhau cập bờ, mang theo những mẻ cá tươi rói của chuyến biển đầu năm Bính Ngọ 2026.

Ngư dân kéo thúng chở hải sản vừa đánh bắt trong đêm vào bờ bán cho thương lái chờ sẵn ở bãi biển thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Dưới ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ những chiếc đèn pin, một người đàn ông gò lưng chèo thúng, phía sau là thùng cá đựng trong phích xốp. Thúng vừa chạm bờ, vài thương lái đã nhanh chân lội xuống nước, tay thoăn thoắt mở nắp thùng xem hàng. Cá còn sống quẫy mạnh, nước bắn tung tóe, có con bật khỏi rổ nhựa khiến mọi người phải chụp vội.

Thương lái thu mua cá lúc rạng sáng tại bờ biển thôn Châu Thuận Biển ẢNH: HẢI PHONG

Tiếng nói cười, trả giá xen lẫn tiếng máy nổ tạo nên khung cảnh nhộn nhịp hiếm thấy giữa đêm tĩnh mịch. Phiên biển đầu năm không chỉ là chuyện mưu sinh, mà còn là "lấy lộc biển" - một quan niệm quen thuộc của ngư dân vùng này.

Xuyên đêm vươn khơi

Theo ngư dân thôn Châu Thuận Biển, khoảng 17 giờ chiều 21.2, họ đồng loạt xuất bến. Những con thuyền nhỏ rẽ sóng ra khơi, đánh bắt gần bờ suốt đêm. Đến rạng sáng, cá, tôm, mực, ốc được đưa vào bờ cân bán cho thương lái.

Do đánh bắt gần bờ nên hải sản còn rất tươi. Cá kình, cá hố, cá nháy, cá chuồn, cá hồng… nằm ken dày trong thùng. Nhiều con cá kình còn sống, quẫy đành đạch khi được đổ ra rổ, tạo nên cảnh tượng vừa vui mắt vừa rộn ràng.

Cá kình tươi rói, có con còn sống quẫy đành đạch ẢNH: HẢI PHONG

Hai vợ chồng bà Phạm Thị Nở, ngư dân thôn Châu Thuận Biển, chiều hôm trước đã tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ để ra khơi. Gia đình bà làm nghề lưới, câu nhiều năm nay. Rạng sáng trở về, mẻ cá đầu năm tuy không quá lớn nhưng đủ để vợ chồng bà phấn khởi.

"Phiên biển đầu năm đi lấy lộc biển, mong cả năm làm ăn khấm khá. Chuyến này trừ hết tổn phí cũng còn lời vài trăm nghìn đồng, đủ mua gạo, thịt và sắm thêm vật dụng cho chuyến sau", bà Nở chia sẻ, giọng còn lẫn mệt sau một đêm thức trắng.

Thương lái mua cá tại bờ biển thôn Châu Thuận Biển ẢNH: HẢI PHONG

Những con cá tươi cong được gánh vào chợ đến bán cho người dân ẢNH: HẢI PHONG

Không xa đó, bà Nguyễn Thị Dung (một thương lái quen mặt ở bờ biển thôn Châu Thuận Biển) cho biết những ngày này chủ yếu tàu nhỏ, thúng máy ra khơi. "Vài ngày nữa tàu công suất lớn mới xuất bến. Chúng tôi cứ chờ sẵn, thuyền vào là thu mua đem ra chợ bán lại cho bà con", bà Dung nói.

Giá tăng, ngư dân thêm lộc

Không chỉ ở Châu Thuận Biển, những ngày đầu xuân, không khí tại cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) cũng nhộn nhịp khi hàng loạt tàu cá nối đuôi nhau cập bến, khoang đầy ắp cá cơm.

Ngư dân bán cá cơm sau phiên biển tại cảng cá Tịnh Kỳ (Tịnh Khê, Quảng Ngãi) ẢNH: H.T

Trên boong tàu QNg - 96727 TS, ông Huỳnh Văn Trọng cùng bạn thuyền tất bật kéo lưới, phân loại cá. Con tàu xuất bến từ chiều hôm trước, đánh bắt tại ngư trường cách bờ khoảng 15 - 20 hải lý. Sau một đêm vươn khơi, tàu thu được khoảng 11 tấn cá cơm than.

"Đầu năm mà trúng đậm thế này là tín hiệu rất vui. Anh em ai cũng phấn khởi", ông Trọng nói, nụ cười giãn rộng trên gương mặt sạm nắng.

Tương tự, tàu QNg - 11117 TS do ngư dân Nguyễn Minh Luân làm chủ cũng vừa cập cảng với hơn 10 tấn cá cơm. Mỗi tàu có từ 9 - 12 lao động, bình quân mỗi người thu nhập 3 - 4 triệu đồng/chuyến biển.

Trong tiếng í ới gọi nhau chuyển cá, những sọt cá cơm đầy ắp liên tục được khiêng xuống bờ. Thương lái đứng chờ sẵn, cân cá ngay tại cảng. Không khí giao thương sôi động xua tan cái lạnh đầu xuân.

Thương lái thu mua cá cơm tại cảng cá Tịnh Kỳ ẢNH: H.T

Theo bà Phạm Thị Thanh Minh, thương lái thu mua tại cảng Tịnh Kỳ, giá cá cơm năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ. Cá cơm làm mắm dao động 19.000 - 20.000 đồng/kg; cá cơm tươi từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, gần gấp đôi năm ngoái.

Nhờ sản lượng lớn và giá cao, nhiều tàu cá thu về hơn 100 triệu đồng sau chuyến biển đầu năm. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, đá lạnh, nhu yếu phẩm… chủ tàu và bạn thuyền vẫn có khoản thu nhập đáng kể.

Với ngư dân, chuyến ra khơi đầu năm không chỉ mang ý nghĩa mưu sinh mà còn gửi gắm niềm tin vào một năm "thuận buồm xuôi gió". Từ bãi biển Châu Thuận Biển đến cảng Tịnh Kỳ, hình ảnh những mẻ cá tươi rói, những nụ cười rạng rỡ trong sương sớm đã thắp lên hy vọng về mùa biển mới bội thu.

Rạng sáng ngư dân đưa thuyền về bán cá cho thương lái ở bãi biển thôn Châu Thuận Biển ẢNH: HẢI PHONG

Khi mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng đầu ngày chiếu xuống những khoang thuyền đầy cá lấp lánh bạc. Sau phút tất bật bán buôn, nhiều ngư dân tranh thủ nghỉ ngơi ít giờ trước khi chuẩn bị cho chuyến biển kế tiếp.

Biển vẫn đó, mênh mang và rộng mở. Và với người dân miền biển Quảng Ngãi, mỗi chuyến ra khơi đầu năm không chỉ mang theo ngư lưới cụ, mà còn chở đầy ắp niềm tin, kỳ vọng về một năm mới đủ đầy, ấm no.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại chợ cá thôn Châu Thuận Biển vào lúc rạng sáng 22.2:

Thương lái cân cá tại bãi biển thôn Châu Thuận Biển lúc rạng sáng dưới ánh đèn pin ẢNH: HẢI PHONG

Một con cá mú biển được ngư dân bắt được bán cho thương lái ẢNH: HẢI PHONG

Dưới ánh đèn ngư dân dùng thúng đưa cá vừa đánh bắt được vào bờ ẢNH: HẢI PHONG

Chợ cá trên bờ biển ẢNH: HẢI PHONG

Ngư dân dọn lưới để tiếp tục phiên biển ẢNH: HẢI PHONG

Thương lái phấn khởi khi mua những mẻ cá tươi rói ẢNH: HẢI PHONG



