S Pen mới sắp có thay đổi bất ngờ

Theo Yahoo Tech, trong khi cộng đồng công nghệ đang sục sôi với hàng loạt tin đồn về cấu hình của 'siêu phẩm' Galaxy S26 Ultra của Samsung, thì thông tin về trợ thủ đắc lực S Pen lại khá im ắng. Tuy nhiên, một rò rỉ mới đây từ châu Âu đã bất ngờ hé lộ những thay đổi thú vị về cả thiết kế lẫn màu sắc của chiếc bút này.

Chiến lược màu sắc mới của bút S Pen

Theo nguồn tin độc quyền từ Nieuwe Mobiel (Hà Lan) được dẫn lại bởi 9to5Google, Samsung đang lên kế hoạch tung ra 4 phiên bản màu sắc mới cho bút S Pen trên Galaxy S26 Ultra. Các tùy chọn này gồm Tím C obalt (Cobalt Violet), Đen Bóng Đ êm (Black Shadow), Trắng Bóng M ờ (White Shadow) và Xanh Ngân H à (Galactic Blue).

Hình ảnh rò rỉ về thế hệ bút S Pen sắp ra mắt của Samsung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NIEUWE MOBIEL

Tuy nhiên, điều khiến giới công nghệ bất ngờ là các phối màu này được cho là sẽ chỉ xuất hiện trên phần nắp bấm của bút. Phần thân bút chính vẫn sẽ giữ nguyên hai tông màu cơ bản là đen hoặc trắng. Cụ thể, nắp màu 'Black Shadow' và 'Cobalt Violet' sẽ đi kèm thân bút đen, trong khi hai màu còn lại sẽ kết hợp với thân bút trắng. Điều này đồng nghĩa với việc khi rút bút ra để sử dụng, sự đồng bộ về màu sắc có thể sẽ không còn trọn vẹn như kỳ vọng.

Tạm biệt thiết kế vuông vức?

Không chỉ dừng lại ở màu sắc, ngôn ngữ thiết kế của S Pen cũng được dự báo sẽ có bước chuyển mình lớn. Các hình ảnh render rò rỉ cho thấy khe cắm bút trên Galaxy S26 Ultra sở hữu một đường cong nhẹ, hoàn toàn trái ngược với vẻ vuông vức, góc cạnh trên thế hệ tiền nhiệm S25 Ultra.

Nhiều chuyên gia nhận định, phần nắp bấm và khung bút S Pen mới sẽ được bo cong để phù hợp với thiết kế tổng thể mềm mại hơn của Galaxy S26 Ultra. Động thái này cho thấy Samsung đang nỗ lực tối ưu hóa cảm giác cầm nắm cho dòng flagship tiếp theo, dù phải hy sinh nét nam tính, mạnh mẽ vốn có của dòng Ultra.

Việc thay đổi màu sắc nắp bút có thể xem là một điểm nhấn thẩm mỹ tinh tế khi bút nằm trong máy, giúp thiết bị liền mạch hơn (tương tự tin đồn về việc đồng bộ màu khay SIM). Tuy nhiên, liệu người dùng có hài lòng với một chiếc S Pen 'hai màu' khi sử dụng thực tế hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.