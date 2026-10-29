Sà lan điện đầu tiên của Việt Nam vận hành tại TP.HCM, có gì đặc biệt?

Ngày 29.10, tại cảng Gemalink (phường Tân Phước, TP.HCM), Tập đoàn CMA CGM ra mắt sà lan điện CMA CGM Electra, được phát triển với sự hợp tác của Gemadept và Nike.

Sà lan điện hoạt động trên sông ẢNH: NGUYỄN LONG

CMA CGM Electra là sà lan được vận hành hoàn toàn bằng điện đầu tiên tại Việt Nam, có chiều dài gần 80 mét, trọng tải toàn phần 3.500 tấn, sức chở 182 TEU, hành trình khứ hồi dài 180 km trên tuyến kết nối điểm tập kết hàng hóa của Nike ở khu vực Bình Dương cũ với cảng Gemalink, thuộc khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải.

Sử dụng công nghệ pin CATL, sà lan có thể được sạc trong khoảng 4 giờ. Hạ tầng sạc chuyên dụng tại Gemalink sử dụng nguồn điện tái tạo được chứng nhận từ hệ thống điện mặt trời phát triển ngay tại cảng.

Trạm sạc pin của sà lan ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo Tập đoàn CMA CGM, sà lan có khả năng vận chuyển hơn 50.000 TEU/năm, giúp giảm khoảng 778 tấn CO₂ mỗi năm.

Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đánh giá, tối ưu hiệu quả vận hành, đồng thời nghiên cứu khả năng nhân rộng mô hình tại Việt Nam và những thị trường có điều kiện phù hợp.

Dự án đưa điện tái tạo vào vận chuyển hàng xuất khẩu bằng đường thủy nội địa, góp phần giảm phát thải trong chuỗi cung ứng.

CMA CGM là tập đoàn vận tải biển và logistics có mạng lưới hoạt động toàn cầu, hiện diện tại Việt Nam từ năm 1989. Bên cạnh vận tải biển và đầu tư cảng, doanh nghiệp phát triển các kết nối vận chuyển hàng hóa trong nội địa.

Với dự án sà lan điện, sự hợp tác giữa hãng vận tải, đơn vị khai thác cảng và khách hàng là yếu tố quan trọng để đưa công nghệ mới vào khai thác.

"Việt Nam là một thị trường chiến lược rất quan trọng đối với Tập đoàn CMA CGM. Đây cũng là thị trường có hệ thống đường thủy nội địa rộng khắp. Chúng tôi rất vui khi có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác này cùng Gemadept và Nike. Điều quan trọng là có những đối tác mạnh, sẵn sàng cùng nhau biến ý tưởng thành hiện thực", ông Bo Wegener, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn CMA CGM chia sẻ.

Với Nike, Việt Nam đã tham gia vào mạng lưới sản xuất của thương hiệu thể thao này suốt hơn 30 năm. Nike đồng hành cùng dự án bằng cam kết sử dụng sà lan điện để vận chuyển sản phẩm đến Gemalink. Đây cũng là một phần trong nỗ lực phối hợp với các đối tác nhằm giảm phát thải ngoài phạm vi hoạt động trực tiếp của doanh nghiệp.