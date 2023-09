Sa Pa rét 16,7 độ C trong đợt không khí lạnh đầu mùa

Sáng nay 13.9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, địa phương này đang chịu tác động của khối không khí lạnh gây ra mưa lớn ở nhiều nơi khiến nền nhiệt độ xuống thấp, trời chuyển rét ở TX.Sa Pa.

Mưa lớn gây ra lũ ống tại xã Liên Minh, TX.Sa Pa làm 7 người chết và mất tích, thiệt hại tài sản khoảng 250 tỉ đồng P.H

Nhiệt độ đo lúc 7 giờ tại TX.Sa Pa giảm xuống 16,7 độ C, trời chuyển rét, đây cũng là mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa thu đến nay.

Không khí lạnh tác động khiến nền nhiệt độ ở TP.Lào Cai giảm xuống 25 độ C; TT.Phố Ràng (H.Bảo Yên) 24,4 độ C; trung tâm H.Bắc Hà là 20,1 độ C.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đinh Quang Hạnh, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được do tác động của khối không khí lạnh đầu mùa. Những khối không khí lạnh đầu mùa có cường độ yếu nên chỉ gây ra mưa lớn trên diện rộng và thời tiết chuyển rét trong thời gian ngắn.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, từ đêm 12.9 đến ngày 13.9, địa phương này có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Trong đó, vùng mưa lớn nhất tập trung ở khu vực TX.Sa Pa với lượng mưa quan trắc từ 19 giờ ngày 12.9 đến 8 giờ 13.9 tại xã Trung Chải là 142,4 mm; thủy điện Tà Thàng là 118,2 mm; đèo Ô Quý Hồ 82,6 mm; xã Mường Hoa 77,4 mm).

Còn tại H.Bảo Thắng, lượng mưa đo được tại xã Gia Phú 1 là 109,2 mm; xã Sơn Thủy (H.Văn Bàn) có mưa 106,6 mm.

Ông Quảng Văn Việt, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn trong những ngày vừa qua gây ra nhiều thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp.

Đến cuối giờ chiều ngày 13.9, mưa lũ, thiên tai tại Lào Cai đã làm 5 người chết, 4 người mất tích; gây ra nhiều sự cố sạt lở đất trên các tuyến QL4D, 4, 279; hơn 150 ha lúa, hoa màu bị vùi lấp, hư hỏng... Tổng thiệt hại do mưa lũ trong toàn tỉnh Lào Cai khoảng 255 tỉ đồng.

Trong đó, TX.Sa Pa là địa phương chịu thiệt hại nhiều nhất khi xảy ra lũ ống ở xã Liên Minh tối 12.9, làm 4 người chết, 3 người mất tích; cuốn trôi 61 ao nuôi cá hồi, cá tầm với tổng thiệt hại khoảng 250 tỉ đồng.