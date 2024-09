Sa Pa sạt lở, nhiều chủ khách sạn mở cửa cho người dân ở miễn phí

Những tấm lòng hào hiệp

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Dương Trúc Long, chủ khách sạn Sapa Luxury Hotel & Spa, cho biết sau khi lũ quét xảy ra trên địa bàn, anh chủ động đón người dân gặp khó khăn, khách du lịch bị kẹt lại. Anh Long cập nhật, đăng thông tin lên trang cá nhân để nhiều người dân dễ biết hơn. Anh viết: "Khách sạn Sapa Luxury Hotel & Spa xin thông báo: Những hộ ở nơi có nguy cơ sạt lở, cần lưu trú thì liên hệ, khách sạn sẽ bố trí ở miễn phí. Địa chỉ 155, đường Thạch Sơn, TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai, số điện thoại: 0986171171". Ngay trong sáng 9.9, đã có gần 10 hộ gia đình tìm đến khách sạn của anh để ở nhờ nhằm đảm bảo an toàn.

Nhiều người dân cùng khách du lịch đã đến khách sạn của anh Long ở trọ trong thời điểm bão lũ ẢNH: NVCC

Khách sạn của anh Long hiện tại có 72 phòng, sức chứa lên đến 300 người, nên ông chủ khẳng định người dân có thể đến ở thoải mái. Đặc biệt, ngoài chuyện ở, chủ khách sạn còn cho biết sẽ hỗ trợ thức ăn để người dân tự nấu ăn đến khi hết bão lũ mới thôi.

Anh Tân Anh, chủ khách sạn Tân Anh, chia sẻ: "Theo tôi được biết, đường đi từ TX.Sa Pa đến TP.Lào Cai đang bị chia cắt. Tôi có khách sạn nằm ở tổ 3, P.Cầu Mây, số điện thoại là 0965527888, hiện tại vẫn an toàn, ai cần chỗ ở thì hãy đến". Khách sạn của anh có thể hỗ trợ tối đa 40 người và có đồ ăn thức uống dự trữ cho mọi người.

Khách sạn của anh Quân cũng đón khách đến ở miễn phí trong những ngày mưa bão ẢNH: NVCC

Trong khi đó, anh Tống Quốc Quân, chủ Lito Hotel, đã "rộng cửa" chào đón người dân đến tránh bão ngay từ hôm 8.9. Với tinh thần tương thân tương ái, anh Quân đăng một video clip lên mạng xã hội TikTok để thông báo người dân có thể đến lưu trú miễn phí. Trong ngày, khách sạn của anh đã tiếp nhận hơn 10 người, gồm khách du lịch và dân địa phương. Khách sạn của anh Quân có sức chứa tối đa 30 người và sẽ nhận bất cứ khách du lịch nào bị kẹt lại nếu có nhu cầu đến ở miễn phí. Địa chỉ Lito Hotel: số 3 Lê Văn Tám, TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai, số điện thoại: 0979959070.

Sạt lở ở Sa Pa sau bão Yagi: Nhà cửa tan hoang, chìm trong bùn đất

Ấm áp tình đồng bào

"Ngoài hỗ trợ khách du lịch và người dân địa phương thì chúng tôi cũng vừa hỗ trợ bà con ở nơi có lũ quét hôm qua một ít lương thực như mì tôm, trứng, sữa…", anh Quân cho hay và nói thêm đây là sự tự nguyện, nhiều anh em cùng góp tiền để mua. Sau đó anh Quân cùng mọi người mang thực phẩm gửi chính quyền địa phương đưa xuống bản cho người dân.

Nhiều người dân ở bản Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, TX.Sa Pa - nơi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng đến tá túc tại khách sạn của chị Phương ẢNH: NVCC

"Cùng là đồng bào với nhau, tôi xem mọi người như người thân của mình, giúp được gì thì giúp thôi. Dù có giúp được một người tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Chúng tôi cũng chờ thông tin, theo dõi tình hình tiếp theo để tiếp tục hỗ trợ bà con", anh Quân bày tỏ.

Nhóm anh Quân mua thực phẩm hỗ trợ bà con ở vùngbị sạt lở ẢNH: NVCC

Chị Phạm Thị Phương, chủ khách sạn Bing Sa Pa, cho biết trưa 8.9 gia đình em gái chị cùng 2 nhân viên may mắn thoát khỏi vụ sạt lở cách nhà vài chục mét ở thôn Hòa Sử Pán 1. "Sau khi đưa gia đình em gái đến khách sạn của tôi ở TX.Sa Pa và thấy nhiều nơi sạt lở, tôi quyết định chung tay hỗ trợ mọi người", chị Phương nói. Khách sạn Bing Sa Pa của chị ở 619B Điện Biên Phủ (TX.Sa Pa) có 12 phòng rộng, ở được 4 người/phòng. Người đến trú sẽ được hỗ trợ ăn uống, do khách sạn có trữ sẵn thức ăn, có máy giặt, sấy dùng miễn phí. "Mọi người ai cần thì đều có thể đến lúc nào cũng được, kể cả nửa đêm, cần thì cứ gọi tôi số điện thoại 0944555275", chị Phương chia sẻ và nói thêm: "Mong mỏi của chúng tôi lúc này là chung sức giúp đồng bào vượt qua thời khắc khó khăn do thiên tai gây ra".