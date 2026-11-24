Một số doanh nghiệp niêm yết chốt phương án trả cổ tức cho nhà đầu tư trong những ngày cuối năm 2026 với tỷ lệ từ 30 - 40%. Chẳng hạn, Công ty CP Sữa Quốc tế Lof (mã chứng khoán IDP) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2.2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 32% (tương ứng 3.200 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 4.12. Với hơn 61,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sữa Quốc tế Lof dự kiến chi gần 198 tỉ đồng để trả cổ tức đợt này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23.12. Trước đó, vào tháng 7.2026, Sữa Quốc tế Lof đã chi 123,6 tỉ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.

Một số doanh nghiệp như Sabeco, Sữa Quốc Tế Lof chi cổ tức với hàng trăm đến hàng ngàn tỉ đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, Công ty CP May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH) cũng thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% (4.000 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng là 27.11. Với hơn 112,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Sông Hồng dự kiến chi hơn 450 tỉ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào giữa tháng 1.2027.

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco- mã chứng khoán SAB) cũng sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 29.12 để tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cổ phiếu). Với hơn 1,28 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, Sabeco dự kiến chi khoảng 3.848 tỉ đồng trong đợt tạm ứng cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào đầu tháng 2.2027. Cổ đông lớn nhất hiện nay của Sabeco là Công ty TNHH Vietnam Beverage - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thai Beverage, tập đoàn đồ uống lớn của Thái Lan - đang nắm giữ hơn 687 triệu cổ phiếu SAB, tương đương 53,59% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này, Vietnam Beverage dự kiến nhận về khoảng 2.062 tỉ đồng tiền cổ tức.

Một đơn vị khác là Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC) cũng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt là 10.12 với tỷ lệ chi trả 30% (3.000 đồng/cổ phiếu). Với hơn 209,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vĩnh Hoàn dự kiến chi hơn 628 tỉ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22.12. Trong đó, bà Trương Thị Lệ Khanh- Chủ tịch HĐQT của Vĩnh Hoàn đang sở hữu gần 95 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 45,35%), dự kiến sẽ nhận về gần 285 tỉ đồng cổ tức.

Trong khi đó, Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã chứng khoán FOX) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 10.12 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Với gần 738,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Telecom dự kiến chi gần 1.478 tỉ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 18.12. Bên cạnh cổ tức tiền mặt, FPT Telecom còn có kế hoạch phát hành thêm khoảng 110,8 triệu cổ phiếu phổ thông, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.108 tỉ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).