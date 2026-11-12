Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị quyết số 46/2026/NQ-CP về việc chia cổ tức của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty cổ phần (mã chứng khoán MVN). Theo nghị quyết, Chính phủ cho phép VIMC chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024, sau khi trích lập các quỹ theo quy định. Việc chia cổ tức được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là doanh nghiệp đứng đầu liên danh nhà đầu tư thực hiện siêu cảng Cần Giờ tại TP. HCM.

Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại VIMC, đồng thời theo dõi, giám sát việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25.12.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - chủ đầu tư siêu cảng Cần Giờ - được phép chia cổ tức bằng cổ phiếu (Trong ảnh là phối cảnh siêu cảng biển trung chuyển quốc tế Cần Giờ) ẢNH: BTC

Trước đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình Chính phủ về phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu của VIMC từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2024. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối của VIMC sau khi trích lập các quỹ đạt hơn 890,39 tỉ đồng, tương đương 65,78% lợi nhuận sau thuế cả năm. Công ty sử dụng hơn 840,41 tỉ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm khoảng 84,04 triệu cổ phiếu. Trong đó, cổ đông nhà nước dự kiến nhận gần 83,6 triệu cổ phiếu.

Đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu xuất phát từ nhu cầu vốn phục vụ kế hoạch đầu tư của VIMC trong những năm tới. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp dự kiến triển khai nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực cảng biển, logistics và đội tàu. Tổng nhu cầu vốn đầu tư của công ty mẹ trong giai đoạn này ước tính khoảng 37.887 tỉ đồng. Đáng chú ý, VIMC là doanh nghiệp đứng đầu liên danh nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tại TP.HCM, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 129.000 tỉ đồng. Liên danh gồm VIMC, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A. (TIL), đơn vị thuộc tập đoàn vận tải biển MSC.

Đến năm 2026, trong tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên, VIMC tiếp tục đề cập chủ trương tăng vốn điều lệ giai đoạn 2026-2030, trong đó có phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại năm 2024 và lợi nhuận năm 2025 sau khi trích lập các quỹ.