Cổ phiếu doanh nghiệp sản xuất Anh trai 'Say Hi' DatVietVAC lên sàn HOSE

Sáng 2.11, Công ty cổ phần DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) với mã chứng khoán DVV. Với 111,4 triệu cổ phiếu DVV của chính thức chào sàn HOSE, DatVietVAC đạt mức vốn hóa hơn 6.100 tỉ đồng, trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất ngành truyền thông - giải trí trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là doanh nghiệp sản xuất các chương trình văn hóa lớn như Anh trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi"...

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC (đứng giữa) thực hiện nghi thức đánh chiêng, chính thức đưa cổ phiếu doanh nghiệp sản xuất Anh trai "Say Hi" niêm yết tại HOSE ẢNH: CTV

Tại sự kiện, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC cho biết việc niêm yết cổ phiếu không chỉ là ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE hay chứng kiến một thương vụ IPO thành công, mà cùng nhau định hình một chương tự hào cho nền kinh tế sáng tạo toàn cầu. Với ba trụ cột: Việt hóa thế giới - Xây Sở hữu trí tuệ (IP) châu Á theo tiêu chuẩn thương mại phương tây; Hệ sinh thái công nghệ và trí tuệ nhân tạo; Hệ sinh thái tiêu dùng V-Culture,công ty đưa các IP "Make in Vietnam" vượt màn ảnh, thâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực tiêu dùng, mở thêm nhiều nguồn thu tươi mới trong suốt vòng đời IP. Việc chính thức trở thành công ty đại chúng và niêm yết trên HOSE mở ra chương phát triển mới, đồng thời đặt DatVietVAC trước những chuẩn mực cao hơn về quản trị, minh bạch và trách nhiệm với cổ đông. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp hướng đến củng cố năng lực vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo dựng giá trị thực chất, bền vững trong dài hạn.

Theo kế hoạch, trong quý 4/2026, DatVietVAC dự kiến tổ chức 8 concert trong và ngoài nước, trong đó có 5 concert thuộc IP DatVietVAC. Đáng chú ý, DatVietVAC đẩy mạnh chiến lược khai thác IP ra thị trường quốc tế với hai concert tại Las Vegas, Mỹ. Trong đó, concert Vũ trụ "Say Hi" được triển khai theo mô hình cấp quyền kinh doanh cho đối tác địa.

Tổng tài sản của công ty đã chạm mốc 3.081 tỉ đồng tại cuối quý 3/2026, tăng 61,6% so với đầu năm. Doanh nghiệp nắm giữ tới 1.530 tỉ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn, gấp 3,3 lần tổng dư nợ vay ngắn hạn (465 tỉ đồng). Vị thế tiền mặt ròng 1.367 tỉ đồng và chỉ số Net Debt/EBITDA ở mức (3,6)x giúp DVV sở hữu năng lực tài chính vượt trội. Công ty hoàn toàn tự chủ nguồn vốn đầu tư cho mùa cao điểm mà không chịu áp lực chi phí vốn, đồng thời có lợi thế đàm phán trong các nghiệp vụ quản trị dòng tiền, qua đó gia tăng doanh thu tài chính năm 2027. Trên cơ sở danh mục chương trình, chuỗi concert và hoạt động khai thác nghệ sĩ, IP trong mùa cao điểm, DatVietVAC tự tin hướng tới mục tiêu lợi nhuận sau thuế 420 tỉ đồng trong năm 2026. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu trong tháng 12.2026.