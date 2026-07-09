DatVietVAC chào bán cổ phiếu lần đầu với giá 54.800 đồng

Công ty CP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) công bố giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là 54.800 đồng/cổ phiếu. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, giá chào bán được xác định trên các cơ sở tài chính rất thận trọng. Mức giá này dù cao hơn giá trị sổ sách (BVPS) tính đến ngày 31.12.2025 khoảng 11.800 đồng/cổ phiếu, nhưng thấp hơn 33% so với giá trị định giá độc lập là 81.716 đồng/cổ phiếu.

DatViet VAC chào bán cổ phiếu lần đầu với giá 54.800 đồng ẢNH: DATVIETVAC

Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu công ty mẹ năm 2026 đạt 420 tỉ đồng, tăng trưởng 11% so với mức 379 tỉ đồng năm 2025, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) dự kiến 34,7%, tương ứng hệ số P/E ở mức 13x lần. Mức này gần tương đương với nhóm doanh nghiệp truyền thông nội địa tại các thị trường Đông Nam Á lân cận, điển hình như Tập đoàn giải trí One Enterprise (ONEE) của Thái Lan hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 13 lần. Trong khi đó, DatVietVAC sở hữu biên EBIT lên tới 13,9% (gấp hơn 2 lần ONEE) và ROE chuẩn hóa kỷ lục 40,8% (gấp 7,5 lần đối thủ Thái Lan), vượt trội hoàn toàn so với mức ROE trung bình ngành khu vực chỉ đạt 8,4%

Công ty này cũng có sự khác biệt với những doanh nghiệp khác về mô hình kinh doanh. Trong đó, doanh thu mảng dịch vụ truyền thông năm 2025 của DatVietVAC đạt gần 1.700 tỉ đồng, đóng vai trò mang lại doanh thu và lợi nhuận nền tảng ổn định và tạo đòn bẩy tệp khách hàng nhãn hàng. DatVietVAC đã và đang dịch chuyển trong chuỗi giá trị, xây dựng mô hình tích hợp dọc khép kín xoay quanh mảng nội dung - đạt gần 1.500 tỉ đồng doanh thu năm 2025. Mô hình này dựa trên ba lợi thế gồm sở hữu bản quyền IP gốc từ các chương trình blockbuster tự sản xuất; độc quyền quản lý và khai thác thương mại đội ngũ nghệ sĩ và thương mại hóa trực tiếp tới người tiêu dùng qua bán vé concert và merchandise. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp mảng nội dung đạt tới 40,2%. Công ty chứng khoán Vietcap dự phóng doanh thu từ khai thác thương mại trực tiếp từ người tiêu dùng của DatVietVAC sẽ tăng trưởng với tốc độ kép lên tới 22% trong giai đoạn 2025 - 2028.

Song song với kế hoạch IPO, công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt với mức 2.500 đồng/cổ phiếu và thực hiện trong quý 4/2026, tương đương với mức lợi suất 5% trên giá chào bán.