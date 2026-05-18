DatVietVAC và Saigontourist Group hợp tác phát triển hệ sinh thái văn hóa du lịch

DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chính thức ký hợp tác chiến lược với thời hạn kéo dài 7 năm. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group cho biết, công ty vừa kỷ niệm 50 năm thành lập, việc hợp tác với DatVietVAC là một cột mốc rất quan trọng để công ty hiện thực hóa các cam kết chiến lược để tăng tốc khi bước qua tuổi 51, vươn tới là một thương hiệu mạnh của khu vực và thế giới. Đây là sự cộng hưởng mang tính chiến lược cho sự phát triển bền vững của cả hai bên. Saigontourist Group cùng DatVietVAC sẽ triển khai thỏa thuận cụ thể để có sản phẩm cụ thể, dịch vụ cụ thể, tạo ra những trải nghiệm mới và phát huy văn hóa, bản sắc, tài nguyên của dân tộc trên nền tảng công nghệ hiện đại, sáng tạo nội dung. Sự hợp tác để cùng xây dựng những mô hình mới kết hợp du lịch với văn hóa, tạo ra những trải nghiệm mới để thu hút du khách đến TP.HCM và Việt Nam nhiều hơn.

DatVietVAC và Saigontourist Group ký hợp tác chiến lược với thời hạn 7 năm ẢNH: M.P

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC chia sẻ thêm, gần đây một loạt chính sách từ Đảng và Nhà nước, như Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam với các chỉ tiêu cụ thể để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hóa, nghệ thuật sáng tạo... Điều đó đã tạo ra niềm phấn khởi, động lực mới cho công ty. TP.HCM cũng là địa phương dẫn đầu khi đã xây dựng Đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TP.HCM đến năm 2030. Theo đó, xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, sự hợp lực giữa Saigontourist Group và DatVietVAC là hướng đến phát triển dự án công nghiệp văn hóa và không gian văn hóa TP.HCM, từng bước quốc tế hóa các giá trị văn hóa, hình ảnh Việt Nam, mở rộng sức ảnh hưởng của văn hóa Việt trên toàn cầu. Sự kết hợp này sẽ hình thành một hệ sinh thái cộng hưởng mới, nơi nội dung, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ của DatVietVAC được mở rộng thành các trải nghiệm du lịch - giải trí - văn hóa; đồng thời giúp Saigontourist Group bổ sung thêm các sản phẩm và dòng khách hàng mới gắn với nhu cầu trải nghiệm, tiêu dùng văn hóa và giải trí ngày càng gia tăng của thế hệ trẻ.

DatVietVAC và Saigontourist Group sẽ nghiên cứu và phát triển nhiều mô hình hợp tác trọng điểm tại TP.HCM ẢNH: M.P

Theo nội dung ký kết, hai doanh nghiệp sẽ nghiên cứu và phát triển nhiều mô hình hợp tác trọng điểm tại TP.HCM, bao gồm "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số", các điểm chạm màn hình LED, trung tâm triển lãm sự kiện, biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc, bảo tàng nghệ sĩ tại các địa điểm thuộc hệ thống cả hai bên. Đồng thời tổ chức các hoạt động lễ hội, hòa nhạc, đường hoa tết cùng nhiều sự kiện văn hóa - giải trí mang tầm vóc quốc tế. Các hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch, thương mại, tài trợ và quảng cáo liên quan cũng nằm trong hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp...