Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

DatVietVAC và Saigontourist Group hợp tác phát triển hệ sinh thái văn hóa du lịch

Mai Phương
Mai Phương
18/05/2026 18:32 GMT+7

Chiều 18.5, DatVietVAC và Saigontourist Group tổ chức lễ ký hợp tác chiến lược.

DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chính thức ký hợp tác chiến lược với thời hạn kéo dài 7 năm. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group cho biết, công ty vừa kỷ niệm 50 năm thành lập, việc hợp tác với DatVietVAC là một cột mốc rất quan trọng để công ty hiện thực hóa các cam kết chiến lược để tăng tốc khi bước qua tuổi 51, vươn tới là một thương hiệu mạnh của khu vực và thế giới. Đây là sự cộng hưởng mang tính chiến lược cho sự phát triển bền vững của cả hai bên. Saigontourist Group cùng DatVietVAC sẽ triển khai thỏa thuận cụ thể để có sản phẩm cụ thể, dịch vụ cụ thể, tạo ra những trải nghiệm mới và phát huy văn hóa, bản sắc, tài nguyên của dân tộc trên nền tảng công nghệ hiện đại, sáng tạo nội dung. Sự hợp tác để cùng xây dựng những mô hình mới kết hợp du lịch với văn hóa, tạo ra những trải nghiệm mới để thu hút du khách đến TP.HCM và Việt Nam nhiều hơn.

DatVietVAC và Saigontourist Group hợp tác phát triển hệ sinh thái văn hóa du lịch- Ảnh 1.

DatVietVAC và Saigontourist Group ký hợp tác chiến lược với thời hạn 7 năm

ẢNH: M.P

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC chia sẻ thêm, gần đây một loạt chính sách từ Đảng và Nhà nước, như Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam với các chỉ tiêu cụ thể để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hóa, nghệ thuật sáng tạo... Điều đó đã tạo ra niềm phấn khởi, động lực mới cho công ty. TP.HCM cũng là địa phương dẫn đầu khi đã xây dựng Đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TP.HCM đến năm 2030. Theo đó, xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, sự hợp lực giữa Saigontourist Group và DatVietVAC là hướng đến phát triển dự án công nghiệp văn hóa và không gian văn hóa TP.HCM, từng bước quốc tế hóa các giá trị văn hóa, hình ảnh Việt Nam, mở rộng sức ảnh hưởng của văn hóa Việt trên toàn cầu. Sự kết hợp này sẽ hình thành một hệ sinh thái cộng hưởng mới, nơi nội dung, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ của DatVietVAC được mở rộng thành các trải nghiệm du lịch - giải trí - văn hóa; đồng thời giúp Saigontourist Group bổ sung thêm các sản phẩm và dòng khách hàng mới gắn với nhu cầu trải nghiệm, tiêu dùng văn hóa và giải trí ngày càng gia tăng của thế hệ trẻ.

DatVietVAC và Saigontourist Group hợp tác phát triển hệ sinh thái văn hóa du lịch- Ảnh 2.

DatVietVAC và Saigontourist Group sẽ nghiên cứu và phát triển nhiều mô hình hợp tác trọng điểm tại TP.HCM

ẢNH: M.P

Theo nội dung ký kết, hai doanh nghiệp sẽ nghiên cứu và phát triển nhiều mô hình hợp tác trọng điểm tại TP.HCM, bao gồm "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số", các điểm chạm màn hình LED, trung tâm triển lãm sự kiện, biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc, bảo tàng nghệ sĩ tại các địa điểm thuộc hệ thống cả hai bên. Đồng thời tổ chức các hoạt động lễ hội, hòa nhạc, đường hoa tết cùng nhiều sự kiện văn hóa - giải trí mang tầm vóc quốc tế. Các hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch, thương mại, tài trợ và quảng cáo liên quan cũng nằm trong hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp...

Tin liên quan

Saigontourist Group đặt mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách du lịch năm 2025

Saigontourist Group đặt mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách du lịch năm 2025

Tổng giám đốc Saigontourist Group cho biết, đơn vị đặt mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt 18.800 tỉ đồng trong năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

Saigontourist Group DatViet VAC du lịch hợp tác
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận