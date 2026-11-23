Sáng 23.11, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) công bố 7 thành viên tiếp theo trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Cụ thể, 7 thành viên được công bố lần này gồm 3 tổ chức hoạt động theo mô hình holding, tập trung huy động và kết nối nguồn vốn với các lĩnh vực đầu tư chiến lược, 2 doanh nghiệp triển khai thành lập sàn giao dịch hàng hóa trong VIFC, và 2 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và giải pháp công nghệ cho các tổ chức hoạt động tại Trung tâm.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM công bố thêm 7 thành viên sáng 23.11 ẢNH: VIFC-HCMC

Các thành viên mới có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, với tổng vốn dự kiến huy động trong giai đoạn 2027-2030 là 5 tỉ USD, bao gồm: Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, Mekong Capital VIFC Limited, Charming Land Vietnam Company Limited, IFC Việt Nam International Commodity Exchange Single-member Limited Liability Company, Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE Co., Ltd), 3V Advisors International Company Limited, và Corvia Technology Company Limited. Trong đó, nhiều thành viên thuộc nhiều quỹ đầu tư nước ngoài như Vietnam Green Energy Investment do Dragon Capital sở hữu, có vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD, dự kiến tăng dần lên 55 triệu USD đến năm 2027; Mekong Capital VIFC do Mekong Capital Partners sở hữu, có vốn điều lệ 1 triệu USD; Charming Land Vietnam Company là thành viên của CMIA Capital Partners, công ty đầu tư vốn tư nhân có trụ sở ở Singapore...

Đây là động thái mới nhất của VIFC-HCMC trong việc mở rộng hệ sinh thái và kết nối nguồn vốn. Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được tổ chức vào tháng 10 vừa qua, VIFC-HCMC đã công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỉ USD đến năm 2027.

Như vậy, sau 2 đợt công bố thành viên, tổng vốn huy động trong giai đoạn 2027-2030 là 7,7 tỉ USD. Việc bổ sung 7 thành viên lần này mang đến những cấu phần quan trọng cho hệ sinh thái VIFC-HCMC, từ kết nối nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa đến các dịch vụ tư vấn và công nghệ tài chính. Những lĩnh vực này có tính bổ trợ, góp phần mở rộng năng lực của trung tâm, tăng cường kết nối giữa thị trường tài chính với hoạt động đầu tư, kinh doanh và sản xuất của nền kinh tế.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình pháp lý làm cơ sở xem xét cấp phép cho các thành viên thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản trong quý 4/2026, VIFC-HCMC sẽ hỗ trợ những thành viên đã được cấp phép trong việc hoàn tất các thủ tục cần thiết, như đăng ký mã số thuế, mở tài khoản vốn và các thủ tục liên quan, hướng tới triển khai một số giao dịch đầu tiên trong VIFC-HCMC trong thời gian sớm nhất.