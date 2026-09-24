EQuest và Ngân hàng Standard Chartered hợp tác huy động 325 triệu USD thông qua VIFC-HCMC

Buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữaTập đoàn Giáo dục EQuest và Ngân hàng Standard Chartered (chi nhánh New York) diễn ra vào tối 23.9. Buổi lễ có sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam và Tổng giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) - ông Richard Dean McClellan.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Giáo dục EQuest và Ngân hàng Standard Chartered (chi nhánh New York) với sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam. ẢNH: VIFC-HCMC

Theo thỏa thuận, Ngân hàng Standard Chartered - một trong những định chế tài chính quốc tế lớn, với mạng lưới tài chính sâu rộng kết nối giữa Mỹ, Singapore, Việt Nam và các trung tâm tài chính lớn trên thế giới - sẽ đóng vai trò đối tác chiến lược trong việc cấu trúc và tham gia thu xếp các gói tài chính. Nguồn vốn quốc tế dự kiến huy động với tổng quy mô lên tới 325 triệu USD sẽ được giải ngân thông qua EQuest Capital, trước khi được phân phối đầu tư vào các dự án hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục của Tập đoàn Giáo dục EQuest tại Việt Nam, trong đó TP.HCM là địa bàn trọng điểm của kế hoạch.

Vốn huy động dự kiến được EQuest Capital phân bổ và giải ngân cho các hạng mục đầu tư chiến lược, bao gồm: Xây dựng phân hiệu Đại học tập trung vào công nghệ hiện đại; mở rộng hợp tác liên kết đại học quốc tế tại Việt Nam; phát triển hệ thống trường quốc tế; phát triển hệ thống giáo dục phổ thông tư thục; phát triển nền tảng công nghệ giáo dục (edtech) để cung cấp các ứng dụng công nghệ và chương trình giáo dục tại Việt Nam và trên thế giới. Bên cạnh các nhóm trên, Standard Chartered dự kiến phối hợp nghiên cứu, cung cấp các sản phẩm tín dụng và quản lý ngoại hối tiện ích dành cho đội ngũ chuyên gia, giảng viên toàn cầu.

Ông Trương Hoàng Nam, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Giáo dục EQuest, cho biết thỏa thuận này là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược huy động nguồn lực quốc tế cho giáo dục của EQuest. Thông qua hợp tác với Standard Chartered và vai trò kết nối của VIFC-HCMC, EQuest kỳ vọng từng bước mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn để đầu tư cho hạ tầng, phát triển chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam.

EQuest Capital là thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Thông qua hệ sinh thái tài chính cùng các chính sách và cơ chế ưu đãi vượt trội về quản lý ngoại hối, thuế và khuôn khổ pháp lý quốc tế của VIFC-HCMC, EQuest Capital sẽ được tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiếp nhận, cấu trúc và triển khai nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào các dự án trọng điểm một cách minh bạch, an toàn và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế. Ông Richard Dean McClellan, đại diện VIFC-HCMC chia sẻ: Sự hợp tác giữa EQuest và Standard Chartered thể hiện vai trò mà VIFC-HCMC hướng tới khi đưa các định chế tài chính quốc tế đến với những dự án đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Việc đưa nguồn lực tài chính toàn cầu đến với các dự án giáo dục cụ thể cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp giáo dục Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính và hợp tác quốc tế, qua đó góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.